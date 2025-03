Le service commémoratif pour l’archevêque d’Albanie a été célébré – Lecture de son testament

C’est dans une atmosphère de profonde émotion qu’a été célébré aujourd’hui, samedi 1er mars 2025, à la cathédrale de la Résurrection du Christ à Tirana, le service commémoratif de quarante jours pour feu l’archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, Mgr Anastase.

La Divine Liturgie et la prière commémorative ont été présidées par le locum tenens du trône archiépiscopal, le métropolite Jean de Korçë, concélébrant avec le métropolite Isaac d’Allemagne et d’Europe centrale du Patriarcat d’Antioche, les métropolites Nectaire de Corfou et Dimitri de Céphalonie de l’Église de Grèce, ainsi que les membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie : les métropolites Dimitri de Gjirokastër, Nicolas d’Apollonia et Fier, Antoine d’Elbasan, Astios de Berat, Nathanaël d’Amantia et l’évêque Anastase de Krujë.

Étaient également présents en prière les représentants du Patriarcat œcuménique, les métropolites Joseph de Proikonnisos et Meliton de Philadelphie.

Le métropolite Joseph, en tant que représentant du Patriarche œcuménique Bartholomée, a souligné que pendant trente-trois ans, l’archevêque Anastase, « avec honneur et toutes ses forces, en utilisant tous les éléments sains du pays, a surmonté les obstacles, dissipé les préjugés, dépassé les afflictions successives, relevé l’esprit du peuple et soutenu son espérance ».

Et il a ajouté : « Il n’était pas seulement un pieux clerc, craignant Dieu, sobre et tempéré, homme de prière, érudit des Saintes Écritures et de la Théologie, noble, modeste et discret, honnête, paternel et patristique, compatissant, brûlant du désir d’évangéliser les Nations, mais il était aussi un homme très intelligent, perspicace, visionnaire, aux horizons ouverts, clairvoyant, magnifique dans ses œuvres, travailleur et infatigable, polyglotte, diplomatiquement souple, dialectique et conciliant, doté de multiples charismes en un mot ».

La cathédrale était remplie d’une multitude de prêtres et de laïcs membres de l’Église d’Albanie, de représentants des institutions religieuses, éducatives et caritatives de l’Archevêché, ainsi que de visiteurs venus honorer la mémoire du défunt primat de l’Église d’Albanie.

Lors du service commémoratif, des discours ont été prononcés par le représentant du Patriarcat œcuménique, le métropolite Joseph de Proikonnisos, et par le locum tenens, le métropolite Jean de Korçë.

Ensuite, le testament de feu l’archevêque d’Albanie, monseigneur Anastase, a été lu. Les orateurs ont évoqué l’œuvre missionnaire, spirituelle et sociale d’envergure du défunt archevêque Anastase, grâce à laquelle l’Église orthodoxe d’Albanie a été reconstruite à partir des ruines de la persécution athée.

Après la prière commémorative, un trisagion a été chanté par le métropolite de Proikonnisos sur sa tombe, dans la crypte sous le sanctuaire de la cathédrale. Une réception a suivi pour tous les fidèles.

Ce que contient son testament C’est avec des larmes que l’évêque Anastase de Krujë, qui fut la dernière ordination du défunt archevêque, a lu lors du service commémoratif de quarante jours à la cathédrale de la Résurrection à Tirana, le 1er mars 2025, le testament de feu l’archevêque d’Albanie Anastase.

Selon son testament, il ne possède pas de biens immobiliers, et demande que l’argent trouvé à son nom soit utilisé pour moitié tant pour l’achèvement de la cathédrale que pour des investissements qui soutiendront les salaires du clergé de l’Église d’Albanie, mais aussi pour aider les jeunes dans leur éducation.

Il lègue ses livres à la bibliothèque de l’Académie théologique de Durrës et une partie d’entre eux aux bibliothèques des métropoles, tandis que ses objets personnels sont légués à ses proches collaborateurs.

Après avoir adressé à son troupeau le péan pascal « Christ est ressuscité », il a demandé pardon à ceux qu’il a pu blesser, tout comme lui-même a pardonné à ceux qui l’ont blessé.

Après la Divine Liturgie et la prière commémorative, la foule des fidèles a vénéré l’icône de l’inoubliable Anastase, tandis qu’un trisagion a été chanté sur sa tombe par le métropolite Joseph de Proikonnisos, en tant que représentant du Patriarcat œcuménique, entouré des membres du Saint-Synode de l’Église d’Albanie, ainsi que de clercs.