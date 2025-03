Le testament de l’archevêque Anastase d’Albanie

Après la célébration de l’office commémoratif du quarantième jour pour l’archevêque Anastase de bienheureuse mémoire, son testament a été lu. Il l’avait rédigé en 1997 et modifié en 2008. Il a désigné comme exécuteurs testamentaires son successeur l’archevêque de Tirana et le secrétaire général du Saint-Synode, Nathanaël d’Amantia.

« Testament de l’archevêque de Tirana et de toute l’Albanie Anastase Yannoulatos

Béni soit Ton nom, Seigneur. Avec une profonde gratitude, je repense aux années que j’ai passées sur cette terre, sur ce vaisseau spatial extraordinaire en direction de l’infini. Je Te rends grâces, ô Sainte Trinité, de m’avoir révélé que l’infini est l’amour, Toi. Et de m’avoir appelé depuis mon enfance à participer activement à l’aventure de Ton amour, en me donnant la joie des Mystères de l’Église pour vivre comme une cellule dans le Corps mystique du Christ, l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Je Te remercie car, malgré ma pauvreté spirituelle et ma faiblesse, Tu m’as accepté pour servir l’homme à différentes frontières géographiques et sociales, en contemplant le mystère de la Croix et de la Résurrection, souvent « dans une grande tribulation avec la joie de l’Esprit Saint ».

Je remercie également « du fond du cœur » mes défunts parents, enseignants, évêques, pères spirituels, qui m’ont soutenu dans mon cheminement spirituel, mes chers parents selon la chair ou l’esprit, frères, sœurs, collaborateurs dans la mission, anciens étudiants et étudiantes, mes chers frères africains et enfin le peuple élu de Dieu, de l’Église d’Albanie, pour leur amour sincère et leur dévouement.

Par la grâce de Dieu, je ne possède aucun bien immobilier ou mobilier. Tout ce que j’ai acquis au fil du temps a été consacré à des œuvres de charité. Les dépôts d’argent à mon nom d’archevêque appartiennent à l’Église d’Albanie. Je demande aux exécuteurs de mon testament que la moitié du montant de ces dépôts soit consacrée à l’achèvement de la cathédrale de la Résurrection à Tirana et que l’autre moitié reste investie de manière appropriée, les revenus de cet investissement devant être utilisés pour soutenir la rémunération du clergé et les programmes pour les jeunes de l’Église d’Albanie.

Je demande que les droits d’auteur de la vente de mes livres soient versés au Centre inter-orthodoxe « Porevthentes ».

Je nomme comme exécuteurs de ce testament mon successeur l’archevêque et le secrétaire général du Saint-Synode, l’évêque d’Amantia, Mgr Nathanaël. Ces derniers veilleront à distribuer comme « souvenir » les quelques objets que j’ai utilisés. à mes collaborateurs choisis, qui m’ont accompagné avec abnégation et ont servi l’Église avec moi.

Mes livres doivent être donnés à la bibliothèque de l’archevêché et à la bibliothèque de l’Académie théologique orthodoxe « Résurrection du Christ ». De même, symboliquement, certains aux trois autres métropoles. Les livres qui se trouvent à Athènes doivent être remis à la bibliothèque du « Porevthentes ».

Au cours de ma vie, en servant dans diverses positions ecclésiastiques et d’autres organisations internationales, j’ai certainement blessé beaucoup de personnes par faiblesse ou emportement. En cette heure sacrée de séparation, je demande leur pardon et, du fond de mon âme, je pardonne à tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, par injustices, machinations et calomnies, ont rendu mon chemin difficile et douloureux.

J’ai essayé, avec mes faibles forces, de servir à l’ouverture de l’horizon des orthodoxes contemporains vers notre responsabilité apostolique universelle en Grèce, en Afrique, dans l’arène ecclésiastique internationale et, particulièrement depuis 1991, je me suis consacré à la restauration de l’Église martyrisée d’Albanie que j’ai aimée de toute mon âme. Tout ce qui a été accompli de substantiel appartient à la grâce de Dieu.

Et maintenant, mes frères, collaborateurs, mes chers enfants spirituels en Albanie, en Grèce, en Afrique orientale et dans les autres parties du monde, « ma joie et ma couronne », je vous fais mes adieux en vous souhaitant ce que je peux de plus grand : C’est « pourquoi je fléchis les genoux devant le Père » de notre Seigneur Jésus-Christ, « afin qu’Il vous donne, selon la richesse de Sa gloire, d’être puissamment fortifiés par Son Esprit dans l’homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (Éph. 3:14-19).

Je vous demande encore de ne pas cesser de prier pour que Dieu me fasse miséricorde à moi aussi, Son serviteur pécheur et indigne, et qu’Il me reçoive repentant dans l’immensité de Son amour. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à Lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen. » (3:20-21).

Le plus humble parmi les évêques

+Anastasios de Tirana

Tirana, 10 mars 1997

Modifié le 27 juin 2008 »

