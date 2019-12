Le site Orthodox Times a fait ses débuts fin décembre de l’an passé en tant qu’édition anglaise du site orthodoxe grec très visité Romfea. Son lancement officiel a eu lieu en janvier de cette année avec l’appui du gouvernement américain. En février, le site a rapporté que l’ambassadeur des États-Unis en Grèce, Geoffrey Pyatt avait rencontré son équipe éditoriale, après quoi l’ambassadeur a twitté : « J’ai apprécié de rencontrer l’équipe de Romfea News. Nous sommes ravis que le Département d’État ait apporté son soutien au lancement de cet effort significatif de renforcer la presse libre, de lutter contre la désinformation et de faire ressortir les valeurs que nous partageons avec l’orthodoxie et le patriarche œcuménique ». Selon le site officiel du gouvernement des États-Unis Usaspending, ce soutien s’est fait sous la forme d’une subvention de 100 000 dollars. Celle-ci couvre la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019 et a été décernée « afin de contrer, au moyen de l’examen des médias et de l’élargissement de la portée des informations du portail Romfea, les entités qui propagent des fausses informations et trompent les croyants dans les communautés». Orthodox Times était connu initialement comme Romfea News, comme le reflète le tweet de l’ambassadeur Pyatt. Les fonds ont été accordés par le Département d’État à la « World Media Orthodox Network Private Company ». Selon Orthodox Times, sous sa rubrique « Qui sommes-nous », le « Portail est la propriété du World Media Orthodox Network ». L’agence administrative américaine en charge de la subvention est le « Bureau des affaires européennes et eurasiennes du Département d’État américain » et relève de la catégorie « 19.878 : euro-other », dont « le but premier est de promouvoir les transitions démocratiques et de l’économie de marché dans les anciens pays communistes d’Europe centrale et orientale et d’Eurasie, afin de leur permettre de surmonter leur passé et devenir des membres fiables et productifs de la communauté euro-atlantique des démocraties occidentales ». Le Département d’État américain a également exprimé ouvertement son soutien à la création par le patriarche Bartholomée de « l’Église orthodoxe d’Ukraine » du métropolite Épiphane Doumenko qui a remercié le secrétaire d’État Mike Pompeo pour son soutien dans la création de ladite Église. Bien que la période de subvention ait été achevée le 31 octobre 2019, World Media Orthodox Network Private Company est répertoriée également sur le site du gouvernement américain « System for award management » destiné aux subventions et à l’assistance financière, qui montre que la société en question est enregistrée du 14.6.2019 au 12.6.2019, avec pour objectif de l’enregistrement la « subvention d’assistance fédérale ».

Source (dont photographie : l’équipe d’Orthodox Times avec l’ambassadeur des États-Unis en Grèce Geoffrey Pyatt) : Orthodox Christianity