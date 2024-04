Le 4 avril 2024, Le Vicariat d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe ukrainienne a publié une déclaration de soutien à l’archiprêtre Nicolas Danilevitch :

« Le 12 avril 2024, les sources médiatiques du Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) nous ont appris que des mesures d’enquête étaient menées contre le vice-président du Département des relations ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe ukrainienne (ci-après – l’EOU), l’archiprêtre Nicolas Danilevitch.

En particulier, la résidence de l’ecclésiastique a été perquisitionnée, après quoi il a été accusé d’incitation à la haine religieuse et de justification de l’agression armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Dans ces conditions, nous estimons qu’il est nécessaire de déclarer que toutes les accusations portées contre le père Nicolas sont artificielles, infondées et fausses.

L’archiprêtre Nicholas Danilevitch est un patriote dévoué à l’Ukraine, ce qu’il n’a jamais caché, et il a exprimé sa position pro-ukrainienne constante tant dans des discours publics que dans des conversations privées. Le père Nicolas, qui est l’un des représentants les plus instruits du clergé de l’Église orthodoxe ukrainienne, a fait ses études non seulement en Ukraine, mais aussi à l’étranger, et les accusations selon lesquelles il possède des diplômes russes, alors que ceux-ci datent du siècle dernier, ne sauraient constituer un argument contre sa position civique. Il est tout aussi faux de dire qu’il a appelé à prier pour l’agresseur, car dans l’heure qui a suivi le début de l’invasion à grande échelle, il a publié sur le réseau social “Facebook” un appel à la défense de l’Ukraine par la courageuse armée ukrainienne, dans laquelle sert son frère Vitaliy Danilevitch, officier des Forces armées d’Ukraine et défenseur de l’Azovstal et de Marioupol.

Le 24 février à 5 heures du matin, le père Nicolas a écrit sur son canal Telegram : « Poutine a perfidement attaqué notre pays ! Nous bénissons tout le monde pour la défense de l’Ukraine ! Nous prions et nous nous défendons ! L’Église est avec le peuple ! Que Dieu sauve l’Ukraine ! »

En outre, les accusations mensongères formulées à l’encontre du Vicariat d’Europe occidentale de l’EOU, selon lesquelles il aurait « diffusé des narratifs de propagande de la Fédération de Russie » sous le couvert de soutien spirituel ne correspondent pas à la réalité et offensent les sentiments religieux des citoyens ukrainiens, qui ont dû fuir l’agression militaire de la Fédération de Russie vers l’Europe et pour qui l’église de l’EOU est devenue pratiquement le seul endroit où ils se sentent à l’aise.

Il convient de noter que le Vicariat d’Europe occidentale de l’EOU mène des missions à l’étranger dans le but d’apporter un soutien spirituel aux Ukrainiens orthodoxes fidèles à l’EOU, afin de préserver leur foi, leur culture, leur langue et leur identité orthodoxe, et cette activité est menée conformément à la décision du Concile de l’EOU du 27 mai 2022.

À cet égard, l’activité internationale de l’archiprêtre Nicholas témoigne uniquement de son travail constant en faveur de l’Église orthodoxe ukrainienne et d’une image positive de l’Ukraine. Ni le père Nicolas personnellement, ni aucune des paroisses étrangères de l’Église orthodoxe d’Ukraine n’ont diffusé de narratifs pro-russes et n’ont l’intention de le faire. Au contraire, c’est précisément en raison de sa position pro-ukrainienne inflexible que les paroisses étrangères de l’UOC sont constamment harcelées par des représentants agressifs de l’Église orthodoxe russe à l’étranger.

Au cours des deux dernières années, le père Nicolas a fidèlement rempli l’obédience qui lui a été confiée par l’Église, en s’occupant activement de la création et du développement des paroisses de l’EOU à l’étranger. Ces paroisses sont devenues des centres de prière et de soutien, des centres spirituels et sociaux pour des centaines de milliers de nos compatriotes, qui ont été contraints à émigrer d’Ukraine. Ces paroisses incarnent notre amour commun pour Dieu et l’Ukraine, ainsi que leur désir de servir et de s’entraider. Nos paroisses collectent activement de l’aide matérielle et humanitaire pour les Forces armées d’Ukraine et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Les paroisses de l’étranger reçoivent l’inspiration du père Nicolas, après ses visites, sa direction spirituelle et sa foi inépuisable dans l’avenir de l’Ukraine, inspirant et soutenant ceux qui ont tout perdu.

Nous nous opposons aux actions illégales, à la persécution et à la calomnie pure et simple à l’encontre des citoyens ukrainiens – fidèles de l’EOU, et nous attirons l’attention de la communauté internationale sur les poursuites pénales illégales dont fait l’objet le père Nicolas Danilevitch.

Le Vicariat d’Europe occidentale de l’EOU exprime son soutien au père Nicolas Danilevitch et appelle à la cessation des poursuites pénales contre le père Nicolas Danilevitch, les fidèles et le clergé de l’EOU.

Nous appelons toutes les personnes responsables, tant en Ukraine qu’à l’étranger, à garantir aux fidèles de l’EOU le droit à la liberté de religion.

En ces temps difficiles pour l’Ukraine, il est important de maintenir l’unité, l’empathie et la foi en notre avenir commun.

Le Vicariat d’Europe occidentale de l’EOU soutient et prie pour tous nos défenseurs et pour tous les Ukrainiens en ces temps difficiles.

Nous croyons en une Ukraine unie ! Nous prions chaque jour pour la victoire de l’Ukraine dans cette guerre. »

