L’Église d’Albanie a dépensé près de 11 millions de dollars pour restaurer 63 églises depuis 1991

Malgré la crise financière, l’Église orthodoxe d’Albanie a consacré beaucoup de moyens à la restauration de ses églises en ruine depuis la persécution de la foi sous le gouvernement communiste au siècle dernier. Selon un rapport de l’Église albanaise, 63 églises et monastères ont été entièrement restaurés entre 1991 et 2019, outre des dizaines de nouvelles églises qui ont été construites, pas toujours dans des conditions faciles, et pour un montant de 10,8 millions de dollars (10 millions euros), selon un rapport du père Elias Makos publié sur le site Romfea.

De nombreuses églises restaurées avaient été profanées avant 1990, et utilisées comme salles de cinéma, salles culturelles, gymnases ou entrepôts. Malgré le manque d’argent au début, des personnes et des organisations du monde entier ont commencé à faire un don pour soutenir ces projets, constatant le travail zélé entrepris par l’archevêque Anastase, rapporte le père Elias. Les matériaux et les méthodes de reconstruction ont été spécifiquement choisis pour préserver l’iconographie et respecter l’architecture originelle des églises.

En 2001, l’Organisation du patrimoine culturel de l’Église orthodoxe a été créée et dédiée exclusivement à la rénovation des églises, de l’iconographie et des objets liturgiques. Dans le même temps, une archive numérique a également été créée, comprenant des rapports et des photographies avant et après le travail.

Source