L’Église orthodoxe d’Albanie diffuse un documentaire sur le père Alexandre Lipe, martyr de l’époque communiste

Radio Ngjallja de l’Église orthodoxe albanaise a diffusé un documentaire de 40 minutes sur le père Alexandre Lipe, un prêtre orthodoxe exécuté durant l’époque communiste en Albanie.

Le film, intitulé « Père Alexandre Lipe : néo-martyr de l’Église orthodoxe », est le premier d’une série documentant la vie des clercs qui ont souffert durant les purges communistes à être publié avec des sous-titres anglais.

Le documentaire s’ouvre avec le narrateur expliquant :

« Après la libération du pays en 1944, les communistes arrivés au pouvoir ont commencé à persécuter quiconque s’élevait contre leur dictature. Parmi ceux visés se trouvaient les clercs locaux, dont beaucoup furent emprisonnés, exilés, persécutés et même exécutés.

L’une de ces figures était le père Alexandre Lipe, un prêtre orthodoxe de Kaludh à Përmet. Clerc dévoué, professeur de langue albanaise et patriote, le père Alexandre fut tragiquement exécuté le 4 juillet 1946. »

Le film présente des réflexions de membres de la famille et d’autres personnes qui vénèrent la mémoire du père Lipe, des images de lieux significatifs de sa vie, et des scènes dramatisées dépeignant sa vie et son martyre. Il a été préparé spécifiquement pour les fidèles orthodoxes tant en Albanie qu’en Amérique, marquant la première diffusion de la série à inclure des sous-titres anglais.

L’archidiocèse albanais de l’Église orthodoxe en Amérique a annoncé la sortie de cette vidéo, encourageant les paroisses à organiser des projections de groupe pour les associations d’hommes, les organisations de femmes et les groupes de jeunes. Le documentaire est disponible sur YouTube et vise à préserver la mémoire de ceux qui ont maintenu leur foi durant la période communiste albanaise.

La série documente ce que l’Église décrit comme une continuation du témoignage chrétien en terres albanaises, qui a persisté à travers divers défis historiques incluant les invasions, l’occupation ottomane et la lutte pour l’indépendance nationale.

Le père Alexandre Lipe naquit à Kaludh, Përmet, le 12 janvier 1895. Il étudia à l’École théologique d’Ioannina et devint prêtre et enseignant, ouvrant des écoles religieuses à Përmet et la première école de langue albanaise à Kaludh. Il enseigna plus tard dans une école cléricale à Berat.

Durant l’occupation italienne, il organisa des révoltes antifascistes et fut arrêté et interné en Italie pendant 11 mois. Après son retour, il exerça une influence significative à Përmet et avertit à plusieurs reprises la population des dangers du communisme, refusant de coopérer avec les autorités communistes et les critiquant ouvertement.

Il fut arrêté le 9 février 1946, jugé à Gjirokastër pour espionnage et haute trahison, et condamné à mort. Le père Lipe fut exécuté le 4 juillet 1946 ; son corps ne fut jamais retrouvé. En 2020, il reçut à titre posthume la décoration de chevalier de l’ordre de Skanderbeg pour le 125e anniversaire de sa naissance.

