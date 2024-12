Au cours de sa session des 9 er 10 décembre 2024, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce a été informé par son comité des œuvres sociales et caritatives qu’un montant de 119 319 020 Euros a été dépensé par l’Archevêché d’Athènes et les diocèses métropolitains de Grèce au titre des œuvres caritatives, et 3 689 327,48 kg d’aliments de diverses natures ont été distribués.Au titre de l’année précédente, les

