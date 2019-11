Le communiqué suivant est paru sur le site de l’Église orthodoxe de Pologne au sujet de la nouvelle Église autocéphalie ukrainienne : « La sainte Assemblée des évêques, ayant pris connaissance des lettres du patriarche de Serbie, de l’archevêque d’Albanie et du métropolite de Varsovie, s’est adressé à Sa Sainteté le patriarche de Constantinople Bartholomée et a pris la décision suivante : « De maintenir en vigueur sa position au sujet de l’autocéphalie de l’Église ukrainienne, contenue dans les résolutions de l’Assemblée épiscopale N°340 du 9 mai 2018, N°341 du 25 juin 2018 et N°342 du 2 avril 2019. L’Église orthodoxe autocéphale de Pologne n’est pas opposée à l’octroi de l’autocéphalie de l’Église en Ukraine sur la base des normes dogmatiques et canoniques valables pour toute l’Église, mais non toutefois à des groupes d’apostats-schismatiques. Les écarts par rapport à la doctrine de la sainte Église ne peuvent constituer un organisme ecclésial sain. Cela détruit l’unité eucharistique de toute l’orthodoxie ».

Source (dont illustration) : Église orthodoxe de Pologne