L’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie : « Nous exprimons notre soutien à Sa Béatitude Onuphre et à l’ensemble de l’Église orthodoxe ukrainienne »

Il est choquant qu’une telle loi ait été adoptée par l’organe qui est censé être le principal garant du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est ce qu’affirme la Déclaration du Saint-Synode de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie (adoptée le 3 septembre 2024) concernant l’adoption par la Rada suprême d’Ukraine d’une loi relative aux activités des organisations religieuses en Ukraine (adoptée le 20 août 2024),

« Déclaration du Saint-Synode de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et en Slovaquie.

Nous vous proposons de lire la traduction française du texte intégral de la déclaration :

Le mardi 20 août 2024, le parlement ukrainien a adopté un projet de loi qui permettera l’interdiction des organisations religieuses affilées à la Russie, y compris l’Église orthodoxe ukrainienne. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et en Slovaquie a publié la déclaration suivante le 3 septembre 2024 :

« À la veille du 82e anniversaire du martyre de saint évêque Gorazde (Pavlik), nous avons été attristés par la nouvelle qu’en date du 20 août 2024, le parlement ukrainien a adopté un projet de loi dont l’objectif principal est l’interdiction des activités de l’Église orthodoxe ukrainienne. Cette décision remplit jusqu’au bord la coupe d’amertume que, depuis plusieurs décennies, les clercs et les fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne boivent — la coupe de la persécution et de l’oppression, de la haine et de la diffamation, de l’agression et des attaques, allant jusqu’à l’effusion de sang.

L’emprisonnement des évêques, l’expropriation des églises et des monastères ainsi que toutes les autres mesures répressives contre les clercs et les fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne rappellent douloureusement la manière dont différents régimes totalitaires ont traité l’Église chrétienne. Il est déprimant qu’une telle loi ait été adoptée par un organe législatif d’un État démocratique, auquel on s’attendrait a priori à être le principal garant du respect des droits fondamentaux de l’homme et des libertés.

L’Église orthodoxe, au cours de son histoire, a souvent traversé des moments qui pourraient être décrits par les paroles du Psaume : “Les princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble que devant ta parole” (Ps 118, 161). Nous sommes convaincus que même aujourd’hui, Dieu ne laissera pas son fidèle peuple sans aide, et les paroles de l’Écriture s’accompliront à nouveau : “Dans l’angoisse, j’ai invoqué le Seigneur, et il m’a répondu et délivré” (Ps 117, 5).

Nous exprimons notre soutien à Sa Béatitude le Métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine, ainsi qu’à toute l’Église orthodoxe ukrainienne. L’apôtre Paul dit : “Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui” (1 Cor 12, 26). Nous n’oublions pas ces paroles et prions pour l’aide de Dieu et le salut de tous les persécutés et souffrants. Nous demandons aux clercs et aux fidèles de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de la Slovaquie de continuer à prier pour la paix en Ukraine et dans le monde. Nous croyons que ces prières seront rejointes par tous ceux qui reconnaissent que le respect des droits fondamentaux de l’homme et des libertés est important non seulement pour la vie d’un État, mais aussi pour le monde entier dans lequel nous vivons. »

Le patriarche serbe Porphyre a également exprimé son soutien à l’Église orthodoxe ukrainienne dans une lettre datée du 23 août 2024 adressée au métropolite Onuphre :

« L’Église locale de saint Sava a reçu avec une profonde indignation la nouvelle que la Rada suprême d’Ukraine a adopté une loi visant à interdire les activités de l’Église orthodoxe autonome ukrainienne… »

“Comme ce n’est pas si loin – durant la Seconde Guerre mondiale – que l’Église orthodoxe serbe a été interdite et persécutée, nous ressentons dans votre cas la véracité des paroles saintes de l’apôtre Paul : « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui » (1 Corinthiens 12, 26)”, a souligné le patriarche Porphyre.

Sur la base de l’expérience de l’Église orthodoxe serbe, il a noté que, dans le passé, son service a été empêché par un régime totalitaire, ouvertement criminel et fasciste. La tragédie de l’Église sœur en Ukraine, selon lui, est aggravée par le fait qu’elle est persécutée par un gouvernement soi-disant démocratique, ce qui rend la situation encore plus complexe et absurde.

Avec une angoisse dans le cœur, le patriarche Porphyre craint qu’une nouvelle forme de totalitarisme ne s’installe en Ukraine, où le principe de l’empereur Constantin, égal aux apôtres, « Que chacun croie selon ce que lui dicte son âme », cesse de s’appliquer, un principe universellement reconnu. Comme l’a noté le patriarche serbe, il est clair que la dégradation de l’Église orthodoxe ukrainienne en tant qu’organisation interdite légitime encore davantage la persécution permanente, les arrestations et l’oppression de son clergé et de ses fidèles, et ouvre la voie à de nouvelles confiscations de ses biens. L’Église orthodoxe ukrainienne est ainsi clouée sur une nouvelle croix de souffrance, et il semble que la société ukrainienne retourne aux jours des persécutions de l’Église du Christ par l’empire romain.

“Notre prière, notre espoir, nos pensées, ainsi que notre sincère désir, sont que les responsables se détournent de leur folie et reviennent à la connaissance de la justice et de la vérité, afin que la paix, l’amour fraternel et l’harmonie règnent à nouveau dans votre pays”, a écrit le patriarche Porphyre dans sa lettre au métropolite Onuphre.

Le catholicos suprême et patriarche de tous les Arméniens, Karékine II, a également exhorté les autorités ukrainiennes, le 23 août 2024, à ne pas violer l’unité historique de la communauté orthodoxe. Cette information a été rapportée par le porte-parole Isaiah Artenyan, qui a commenté la loi adoptée par la Rada suprême d’Ukraine.

Le catholicos de tous les Arméniens a exprimé sa position concernant cette question alarmante de la vie religieuse en Ukraine, lorsque la loi visant à protéger l’ordre constitutionnel dans le domaine des activités des organisations religieuses n’en était qu’à ses débuts”, a rappelé le porte-parole. En novembre 2023, le catholicos et patriarche suprême de tous les Arméniens, Karékine II, a exprimé sa conviction que, particulièrement dans les épreuves difficiles actuelles, “il est nécessaire de maintenir l’Église éloignée des processus politiques et de ne pas transformer le facteur religieux en une opportunité de semer des spéculations et des controverses.”

“Les préoccupations légitimes de l’Église arménienne et d’autres Églises concernant les conséquences indésirables possibles de la ratification de cette loi et ses effets négatifs sur la vie spirituelle et canonique, ainsi que sur la population orthodoxe, n’ont malheureusement pas trouvé d’écho — les décisions ont été prises sous l’influence de la situation politique actuelle”, a ajouté Isaiah Artenyan.

Le porte-parole a également déclaré que le primat de l’Église apostolique arménienne “fait appel aux amis du peuple ukrainien, aux autorités et aux législateurs, pour qu’ils ne violent pas l’unité historique de la communauté orthodoxe, qu’ils protègent les droits des communautés religieuses existantes, des fidèles et du clergé, et qu’ils respectent l’inviolabilité des lieux saints.” Il a noté que l’Église apostolique arménienne et le peuple arménien “souhaitent que, par la grâce de Dieu, le conflit russo-ukrainien soit rapidement résolu, que les phénomènes inacceptables qui perturbent la vie ecclésiastique soient éliminés, et que les riches traditions de ‘l’amitié séculaire entre les nations fraternelles’ soient rétablies.

Le patriarche orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, Jean X., a exprimé son soutien à l’Église orthodoxe ukrainienne dans une lettre au métropolite Onuphre, le 24 août 2024.

“Nous avons récemment appris que le parlement ukrainien a adopté le projet de loi n° 8371 interdisant l’Église orthodoxe ukrainienne, ce qui l’empêche d’exister et la prive de tous ses biens. Cette interdiction constitue une punition collective infligée à des millions de croyants, dont le seul ‘péché’ est de rester fidèles à la foi orthodoxe, reçue des saints selon la succession apostolique.”

Dans cette situation difficile que traverse votre sainte Église, je tiens à vous assurer que le patriarcat d’Antioche est aux côtés de l’Église orthodoxe ukrainienne, dont les fidèles sont des confesseurs et des martyrs. Nous appelons tous les croyants à prier pour que le Seigneur soutienne dans la foi tous les hiérarques, le clergé, les moines et les fidèles de votre Église. Que Dieu vous donne force et patience pour supporter les épreuves, préserver la pureté de la foi, essuyer toutes les larmes de vos yeux et pardonner à vos persécuteurs”, a écrit le patriarche Jean X. d’Antioche et de tout l’Orient dans sa lettre.

Il a ajouté que l’Église orthodoxe ukrainienne est la seule Église en Ukraine qui est en communion eucharistique avec toutes les Églises orthodoxes locales, ayant une succession apostolique et un sacerdoce valide. Toute tentative d’interdiction et d’abolition de cette Église est donc l’abolition de la plus ancienne Église orthodoxe légitime de ce pays.

Le patriarcat d’Antioche, selon le patriarche Jean X., se joint aux primats des Églises orthodoxes pour défendre l’Église orthodoxe ukrainienne et pour convoquer un concile œcuménique afin de trouver une solution complète à la question ecclésiastique ukrainienne. Il appelle toutes les personnes de bonne volonté, en particulier les dirigeants chrétiens, les gouvernements, les organisations internationales et les défenseurs des droits de l’homme et des libertés religieuses, à œuvrer pour mettre fin à la discrimination religieuse et à la violence contre l’Église orthodoxe ukrainienne, qui constitue au 21e siècle un précédent dangereux qui ne doit pas être toléré ou reconnu.

Le Conseil œcuménique des Églises, le 24 août 2024, a déclaré qu’il était “profondément préoccupé par la possibilité d’une punition collective injustifiée de toute une communauté religieuse et par la violation des principes de liberté de religion ou de croyance en vertu de la nouvelle loi adoptée par le Conseil d’Ukraine le 20 août 2024.”

“Nous réitérons notre appel au gouvernement ukrainien à faire preuve de prudence en ce qui concerne les mesures qui pourraient violer le droit fondamental à la liberté de religion ou de croyance et saper. a cohésion sociale en cette période de crise nationale”, a déclaré l’organisation œcuménique. Dans sa déclaration, elle souligne la nécessité d’accorder une attention appropriée aux principes du droit international, à la justice naturelle et à une procédure judiciaire régulière lors de l’adoption de toute mesure conformément à cette nouvelle loi.

“Ni les crimes individuels, ni l’appartenance historique d’une entité religieuse particulière ne peuvent justifier des mesures qui équivaudraient à une punition collective infligée à la communauté religieuse pratiquante en Ukraine”, a déclaré le Conseil œcuménique des Églises dans sa déclaration. “Le gouvernement ukrainien est responsable de la protection des droits de tous ses citoyens.”

Le dimanche 25 août 2024, dans son discours après la prière de l’après-midi, le pape François a exprimé son inquiétude concernant la loi adoptée en Ukraine, en déclarant :

“Je continue à suivre avec tristesse les combats en Ukraine et en Fédération de Russie, et je m’inquiète, à la lumière des lois récemment adoptées en Ukraine, pour la liberté de ceux qui prient. Car ceux qui prient véritablement, prient pour tous. Une personne ne fait pas le mal simplement parce qu’elle prie. Si quelqu’un commet un mal contre son peuple, il sera coupable pour cela, mais il ne peut pas être coupable pour avoir prié. Ensuite, ceux qui veulent prier doivent pouvoir le faire dans ce qu’ils considèrent comme leur Église. Je vous en prie, qu’aucune Église chrétienne ne soit supprimée directement ou indirectement. On ne doit pas toucher aux Églises !”

Le catholicos-patriarche de l’Église assyrienne de l’Est, Mar Awa III, dans sa lettre adressée au patriarche de Moscou et de toute la Russie, Cyrille, le 25 août 2024, a écrit :

“Le projet de loi n° 8371, signé par le président ukrainien le 24 août, n’est rien d’autre qu’une attaque directe contre les droits et libertés religieux, garantis par la constitution de l’Ukraine et par le droit international, qui sont les garants de la liberté religieuse.”

Le chef de l’État ukrainien a publiquement déclaré que cette loi visait à “protéger la vie spirituelle” de l’Ukraine. Il est profondément triste que des politiciens et des législateurs laïques se présentent désormais comme les défenseurs de la foi de leur pays, alors qu’eux-mêmes n’ont ni foi ni crainte de Dieu.

“Nous exprimons notre solidarité avec l’Église orthodoxe canonique en Ukraine dans cette période difficile, et nous prions pour que les conséquences directes de l’adoption de cette loi injuste ne conduisent pas à la persécution du peuple de Dieu.”

Le lundi 26 août 2024, la Sainte Synode de l’Église orthodoxe albanaise s’est également exprimée sur la loi n° 8371 adoptée par le parlement ukrainien le 20 août 2024.

“La persécution, l’emprisonnement, la profanation des lieux de culte, la confiscation des biens des églises et des monastères sont tous des actes brutaux”, a déclaré la Synode. Ils deviennent encore plus déplorables lorsque ces actes sont introduits par les organes législatifs des pays démocratiques.

“Selon les paroles de l’apôtre Paul : ‘Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui’ (1 Corinthiens 12, 26).”

“Nous souffrons ensemble avec nos frères persécutés, et nous prions intensément pour l’arrêt des combats sanglants qui blessent sans exception tout le peuple ukrainien, ainsi que pour l’annulation de cette loi absurde et pour l’instauration de la paix et de l’unité de l’Orthodoxie, afin qu’elle puisse témoigner au monde entier”, ont déclaré les membres du Saint Synode.

Le patriarche bulgare Daniel, dans son discours après la sainte liturgie dans l’église Saint-Jean de Rila dans la ville de Pernik, le 26 août 2024, a également appelé les fidèles : “Prions ardemment le Seigneur afin qu’Il renforce nos frères et sœurs de l’Église orthodoxe ukrainienne, qu’Il éclaire les dirigeants, et qu’Il apporte la paix à la terre ukrainienne.”

Le même jour, le primat de l’Église orthodoxe bulgare a abordé, lors d’une interview avec des journalistes, la situation dans laquelle se trouve l’Église canonique en Ukraine, selon la Radio nationale bulgare.

“La Rada suprême d’Ukraine a adopté une loi visant à fermer l’Église orthodoxe ukrainienne, qui est la seule Église orthodoxe canonique de ce pays”, a rappelé le patriarche Daniel.

“Comme vous le savez, onze des quinze Églises orthodoxes locales n’ont pas reconnu la structure ecclésiastique créée en 2019 — dite Église orthodoxe d’Ukraine (PCU), ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une Église canonique. Et si l’État adopte une loi pour fermer l’Église canonique, que restera-t-il ?”

Le patriarcat de Jérusalem, le 3 septembre 2024, a également condamné la nouvelle loi adoptée par le parlement ukrainien le 20 août 2024.

“Une telle punition collective à grande échelle de nombreux fidèles hommes et femmes ne soutient ni l’unité, ni la paix. Il n’existe aucune justification pour militariser la foi religieuse, et nous devons permettre à ceux qui veulent prier de le faire d’une manière conforme à leur conscience. Par conséquent, nous appelons le parlement ukrainien à reconsidérer et à abroger cette loi dans l’intérêt de tous les croyants en Ukraine. Nos cœurs saignent pour ceux qui ont souffert, ont été déplacés ou ont perdu la vie dans la guerre actuelle, mais cette douleur ne doit pas engendrer une nouvelle scission entre les croyants ou la criminalisation des innocents en raison de leur pratique religieuse”, a déclaré le patriarcat de Jérusalem dans un communiqué.

Il a également souligné que le dialogue et la discussion fraternelle sont les seules voies vers une paix durable entre les parties belligérantes ainsi qu’une véritable unité au sein de l’Église.

Le Saint Synode de l’Église orthodoxe russe, dans une déclaration du 22 août 2024, a affirmé :

“Bien que de nombreux experts et organisations de défense des droits de l’homme aient reconnu la violation des droits des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne, cela n’a pas empêché l’adoption de cette loi qui détruit la notion même de liberté de conscience et les droits humains fondamentaux e la part des services spéciaux ukrainiens. Cette pression s’est manifestée, en plus des menaces et du chantage, par l’ouverture de dizaines de procès fabriqués et de condamnations injustes pour des raisons politiques. Plusieurs évêques et prêtres de l’Église orthodoxe ukrainienne ont été arrêtés, emprisonnés ou condamnés à tort.”

Cette mesure, par son ampleur et son caractère centralisé, pourrait dépasser toutes les répressions historiques précédentes contre l’Église orthodoxe ukrainienne, y compris les persécutions pendant l’union de Brest, et est comparable à des précédents historiques aussi tristes que les persécutions sous l’Empire romain à l’époque de Néron et de Dioclétien, la déchristianisation de la France pendant la Révolution au 18e siècle, les répressions athées en Union soviétique, et la destruction de l’Église orthodoxe albanaise dans les années 1960 sous le régime d’Enver Hoxha.

Nous appelons toute l’Orthodoxie mondiale à intensifier ses prières pour l’Église orthodoxe ukrainienne, qui “souffre pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ” (Apocalypse 1, 9).

Nous appelons les organisations internationales de défense des droits de l’homme à réagir immédiatement et objectivement à l’oppression scandaleuse des croyants en Ukraine.” »