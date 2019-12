L’archiprêtre Nicolas Danylievitch, vice-président du département des affaires extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine qui se trouve sous l’omophore du métropolite de Kiev Onuphre, a appelé à renoncer à la rhétorique agressive dans les relations entre la Russie et l’Ukraine. « Entre les membres de l’Église de nos pays, il n’y a pas de tension, le conflit existe seulement entre les politiciens et les États. On pourrait, à mon avis, commencer la réconciliation par ‘le monde de l’information’. Il faut que les medias cessent de faire monter l’hystérie des uns contre les autres. Il faut abandonner les vues et les déclarations radicales des deux côtés », a déclaré l’archiprêtre dans une interview à la publication « Apostrof ». Selon le père Nicolas, l’Église et les prêtres doivent appeler à la paix et la réconciliation, et non à la guerre et l’affrontement. « C’est ce qui est écrit dans l’Évangile. C’est ce que nous tentons de faire », a poursuivi l’archiprêtre, qui a mentionné que l’on accuse souvent l’Église orthodoxe d’Ukraine de vouloir « être avec Moscou », de soutenir les intérêts de la Russie, du « monde russe » etc. « Or ce n’est pas ainsi, c’est faux. Comme l’a dit le métropolite Onuphre lorsqu’on lui a posé une question semblable, ‘nous ne construisons aucun monde russe, nous construisons le monde de Dieu », a souligné le père Nicolas. Il a exhorté à se rappeler que l’Église est séparée de l’État, tant ukrainien, que russe et américain. « L’Église doit être en dehors de la politique. Aussi, pour l’Église orthodoxe d’Ukraine, ce qui est important n’est ni Moscou, ni les questions politiques, mais les questions ecclésiales, les questions de la préservation de l’ordre canonique dans l’Église. Il faut comprendre et séparer ces choses », a-t-il souligné. Le représentant de l’Église orthodoxe d’Ukraine s’est prononcé contre le fait qu’à l’avenir l’Ukraine soit anti-russe et la Russie anti-ukrainienne, car les peuples des deux États en souffrent. « Mais c’est un processus réciproque, il faut des efforts des deux côtés », a-t-il conclu.

