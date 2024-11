Le dimanche 17 novembre, Son Éminence le Métropolite Nestor de Chersonèse et d’Europe occidentale, administrateur du diocèse d’Espagne et du Portugal, a célébré la grande consécration et la Divine Liturgie dans l’église, rapporte le diocèse.La consécration mineure de l’église avait été célébrée le mois dernier.Le métropolite était assisté par son vicaire, l’Évêque Pierre de Kafa, le recteur de l’église, l’archiprêtre Viatcheslav Vlasenko, ainsi que des clercs de la cathédrale de

