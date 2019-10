L’émission « L’orthodoxie, ici et maintenant » d’octobre sur KTO a pour thème « La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », avec pour invité Jean-Claude Larchet, auteur du livre « En suivant les Pères… La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky« , récemment paru aux éditions des Syrtes.

Le Père Georges Florovsky est une grande figure de la théologie orthodoxe du XXème siècle. Issu d’une famille sacerdotale, il est né en 1893 sur les terres ukrainiennes de l’empire russe dans la ville d’Elisavetgrad; il est né au Ciel en 1979 aux États-Unis, où il a passé de nombreuses années de sa vie à enseigner dans les plus prestigieuses universités américaines – Harvard, Cambridge et Princeton. Pour en parler, Carol Saba reçoit Jean Claude Larchet, théologien orthodoxe de renom, qui vient de publier aux Éditions des Syrtes: « En suivant les Pères … La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky ». Il s’agit là d’une première qui propose aux lecteurs francophones, après une introduction de 144 pages constituant un livre en soi, quelques 25 articles de référence du Père Georges, la grande majorité de son œuvre ayant été écrite en russe et en anglais.

Cet entretien est précédé du « Journal de l’Orthodoxie » et suivi de la rubrique « Son et images » avec une très belle interprétation en grec par Mgr Paul Yazigi, métropolite antiochien orthodoxe d’Alep toujours en captivité, du célèbre chant « Axion estin », « Il est digne en vérité de te célébrer ô Mère de Dieu… ». Le ton 6, celui de « la triste joie », utilisé dans ce chant par Mgr Paul, accompagné par la très belle voix de la moniale Catherine, est particulièrement touchant, émouvant et captivant.

