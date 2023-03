Les clercs et les moines de l’Église orthodoxe ukrainienne doivent quitter la Laure des Grottes de Kiev aujourd’hui avant 23h59 heures de Kiev

Le 23 mars 2023, le métropolite Pierre et le Premier ministre roumain Nicolae-Ionel Ciuca ont visité l’église des saints Pierre et Paul à Chișinău, qui servira de future cathédrale métropolitaine pour la métropole de Bessarabie. Au cours de la visite, le métropolite de Bessarabie a évoqué les besoins et les difficultés de la communauté pour peindre l’église et y achever d’autres travaux. Le métropolite Pierre a demandé un soutien plus

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.