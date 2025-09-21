Les dix vidéos les plus « populaires » de la chaîne YouTube d’Orthodoxie.com

Les dix vidéos les plus « populaires » de la chaîne YouTube d’Orthodoxie.com

Au 21 septembre, les dix vidéos les plus « populaires » de la chaîne YouTube d’Orthodoxie.com sont :

1 – « Alimentation et jeûne dans l’Église orthodoxe » – deuxième partie (avec le père Gérasime), plus de 20 000 vues.

2 – Le chant traditionnel « Kyrialessa », de la région de La Mingrélie (Géorgie), 12 000 vues.

3 – Bertrand Vergely : Le pardon. « Le péché contre l’Esprit ne sera pas pardonné » ! Plus de 9 400 vues.

4 – Mgr Grigorios : L’Église comme hôpital spirituel. La confession des péchés dans L’Église orthodoxe, plus de 8 100 vues.

5 – « Alimentation et jeûne dans l’Église orthodoxe » – 1re partie (avec Béatrice Caseau), plus de 7 000 vues.

6 – Rencontre-débat avec Régis Debray et Jean-François Colosimo, plus de 7 000 vues.

7 – Bertrand Vergely : « Celui qui ne sera pas né une seconde fois … », plus de 6 600 vues.

8 – Vidéo de la présentation de « Lettres spirituelles » de l’higoumène Nikon Vorobiev (avec Jean-Claude Larchet), plus de 6 400 vues.

9 – Jean-Claude Larchet : « La Prière de Jésus. Quels enseignements pour les laïcs ? », plus de 6 200 vues.

10 – Christophe Levalois : « Les grandes lignes de l’histoire de l’orthodoxie en France », plus de 5 700 vues.

Les dix vidéos les plus « populaires » de la chaîne YouTube d'Orthodoxie.com

