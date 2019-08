D’anciennes églises orthodoxes d’Albanie, oubliées et abandonnées durant de nombreuses décennies, en raison de la persécution du régime athée, et n’ont pas été protégées, sont à présent restaurées tant par l’Église orthodoxe d’Albanie que par l’Institut de restauration des monuments culturels d’Albanie, en collaboration avec l’Église.

L’intérêt porté à cette entreprise par Mgr Anastase, archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, est constant, substantiel et efficace.

Même si dans de nombreux cas les travaux de restauration s’avèrent difficiles, les spécialistes soulignent que la restauration des églises demeure possible : les monuments orthodoxes seront mis en valeur, retrouveront leur pleine fonction et on s’attend à ce qu’ils attirent l’intérêt de nombreux pèlerins.

Certaine infrastructures orthodoxes qui ont une valeur archéologique, se trouvent déjà au centre de la préoccupation et de l’Église orthodoxe elle-même et de l’État.

Ainsi, l’Institut de restauration des monuments culturels d’Albanie entreprend actuellement, grâce à une équipe de spécialistes, de restaurer le clocher de l’église Saint-Nicolas à Vodista (Korytsa).

Cette église avait déjà été déclarée monument historique et ceci a été redit en 2015. Les principaux problèmes concernent les fissures dues à des secousses sismiques et la désintégration des joints muraux à cause de l’humidité.

Un autre exemple de l’action de l’Église d’Albanie est le monastère de la Dormition de la Vierge à Kakomë (Saranda), qui a été sauvée d’une détérioration inéluctable. Grâce à la contribution financière de l’Archevêché (d’un montant de 17.659.844 lek), les travaux de restauration de l’Église ont compris la restauration des fresques (1672, œuvre du peintre Michail), la tour, le bassin d’évacuation et, généralement, l’ensemble du bâtiment et ses environs.

Les monuments orthodoxes d’Albanie, qui petit à petit retrouvent leur lustre d’antan, prouvent que la foi n’est pas un épiphénomène qui s’éteint selon les fluctuations passagères.

Source (dont photographie) : Romfea