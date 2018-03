Les croyants des nombreuses paroisses de l'Eglise orthodoxe d’Ukraine dépendant du Patriarcat de Moscou et qui ont été confisqués par des groupes schismatiques et nationalistes vont organiser une procession le long de la Via Dolorosa à Jérusalem le Vendredi Saint, afin de prier pour la paix dans leur patrie, rapporte Interfax-Religion.

La Via Dolorosa est le chemin d'environ 600 mètres que le Christ a parcouru depuis le lieu de son jugement devant Pilate jusqu'au lieu de sa crucifixion, qui se trouve maintenant à l’intérieur de l'église du Saint-Sépulcre.

Comme son Éminence le métropolite Anthony of Boryspil et Brovary, Chancelier de l'Église orthodoxe d’Ukraine, l'a rapporté lors d'une conférence de presse mardi, on peut estimer qu'environ 300 personnes quitteront Gethsémani, priant pour la paix en Ukraine, et entreront dans la Vieille Ville en empruntant le chemin que Notre Seigneur a suivi, portant sur son dos le bois de la Croix Vivifiante.

Des fidèles orthodoxes de différentes régions d'Ukraine, incluant ceux dont les paroisses ont été saisies illégalement au cours de ces dernières années, prendront part à la procession. Les fidèles de ces paroisses guideront la procession, portant une grande croix et des icônes des paroisses qui ont été confisquées. Ils porteront également une icône nouvellement peinte de la Synaxe des nouveaux martyrs de l'Église orthodoxe d'Ukraine.

Les pèlerins prieront le Dieu de miséricorde pour la préservation de l'Ukraine contre les guerres, les conflits et les divisions.

Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et toute la Russie a récemment parlé de la persécution en cours en Ukraine, notant que 50 paroisses de l'Église canonique ont été saisies ces dernières années. Les Nations Unies ont reconnu avec le patriarche que les fidèles de l'Église canonique en Ukraine sont soumis à des persécutions.

" La situation est très difficile en Ukraine en ce moment ; il y a une véritable persécution contre l'Église orthodoxe d'Ukraine. 50 églises ont été arrachées de force ces derniers temps. Il y a des attaques constantes contre les églises et les prêtres sont battus.... Il y a eu des coups de feu où un prêtre en soutane a été retrouvé couvert de sang, et on le traite de colonisateur, alors que c'est un Ukrainien, né en Ukraine, et qui ne parle que l'ukrainien. Ils l'ont battu uniquement parce qu'il est dans l'Eglise canonique, que les autorités locales appellent Eglise d'occupation", a déclaré le patriarche dans une interview accordée aux médias bulgares.

