Nous vous invitons à découvrir les fresques réalisées dans la chapelle orthodoxe Tous les Saints de la Terre de Russie et des contrées de Provence à Antibes, peintes par l’iconographe Georges Farias. Achevées en 2024, ces œuvres reflètent à la fois la tradition byzantine et l’enracinement local en Provence, mettant en lumière les saints russes et provençaux.L’artiste a relevé plusieurs défis techniques, notamment l’adaptation de la gamme chromatique au lieu,

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.