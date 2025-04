Mercredi 9 avril, le Riigikogu a adopté la loi initiée par le gouvernement modifiant la loi sur les églises et les paroisses, qui vise notamment à empêcher l’utilisation d’organisations religieuses opérant en Estonie pour inciter à l’hostilité et à la haine. La loi adoptée, prévoit la rupture de Église chrétienne orthodoxe estonienne de ses liens avec l’Église orthodoxe russe. Concrètement, cela signifiera que les églises et monastères orthodoxes ne pourront plus être

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.