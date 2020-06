Les paroisses de la juridiction du Patriarcat d’Antioche rouvrent leurs portes le 7 juin

« Chers Bien-aimés, fidèles de notre Archevêché en France,

Conformément aux orientations et aux recommandations générales annoncées par les autorités officielles du ministère de l’intérieur chargées des cultes en France, en matière de lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19 autorisant la reprise des cérémonies religieuses ouvertes au publique, la Divine Liturgie sera célébrée avec la participation des fidèles à partir du dimanche 7 juin 2020 dans toutes les paroisses de notre archevêché en France. Il convient, pour préserver la santé publique et la santé de chacun de vous, et empêcher la propagation du virus, de bien respecter les orientations sanitaires en vigueur. Les détails de la manière dont la participation des fidèles se fera et des nombres autorisés à participer conformément aux recommandations de distanciation sociale, seront précisés par les conseils paroissiaux et vous seront communiqués avant la date sus-indiquée. Nous prions ensemble pour que le Seigneur notre Dieu relève le monde de tout mal et qu’Il vous préserve en bonne santé et fortifie votre foi.

+ Le métropolite Ignace«

