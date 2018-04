Le 29 avril 2018, le patriarche de Moscou Cyrille et l’archevêque de Tirana et de toute l’Albanie Anastase ont concélébré la divine liturgie en la cathédrale de la Résurrection du Christ à Tirana. Au nombre des concélébrants se trouvaient les membres du Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Albanie, à savoir les métropolites Ignace de Berat, Jean de Korçë, Dimitri de Gjirokastër, Nicolas d’Apolonia, Antoine d’Elbasan, Nathanaël d’Amantia. Les concélébrants, délégués de l’Église orthodoxe russe étaient : le métropolite de Volokolamsk Hilarion, président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, l’archevêque de Solnetchnogorsk Serge, dirigeant du Secrétariat administratif du Patriarcat de Moscou, l’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, l’archiprêtre Igor Yakimtchouk, secrétaire de ce département pour les affaires inter-orthodoxes, le prêtre Anatole Tchouriakov, collaborateur du département, le prêtre Alexandre Volkov, dirigeant du service de presse du patriarche de Moscou. L’ambassadeur de la Fédération de Russie en République d’Albanie, A.P. Karpouchine a assisté à l’office. Des milliers d’habitants de Tirana et des pèlerins de différents endroits du pays sont venus à la cathédrale pour la Liturgie, célébrée en trois langues : albanais, grec et slavon. Lors de l’office, les chœurs chantaient en mode byzantin et européen, sous la direction de F. Peci et M. Vako. Le chœur synodal de Moscou a également chanté, sous la direction de A. Pouzakov. À l’issue de la liturgie, l’archevêque Anastase a adressé au patriarche Cyrille ses salutations pascales. À son tour, le patriarche Cyrille a pris la parole, et des cadeaux ont été échangés. On peut voir ici des photos de la liturgie.

