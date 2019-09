Les reliques de St Georges le Pèlerin sont arrivées vendredi à l’église de la Sainte-Croix à Bucarest, depuis le monastère de Văratec, où elles reposent habituellement. De nombreux fidèles ont participé à l’office de l’acathiste en l’honneur du saint et aux vigiles. Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a décidé de canoniser saint Georges Lazăr le 5 octobre 2017. Le patriarche Daniel a présidé la cérémonie de canonisation de saint Georges, dit aussi « le pèlerin », originaire d’Ardeal, et du métropolite Joseph Naniescu, originaire de Bessarabie, le 25 mars 2018, dans le cadre de l’anniversaire de l’union de la Bessarabie avec le Royaume de Roumanie (27 mars 1918). Saint Georges le Pèlerin a vécu dans l’humilité et l’ascèse, et fut prédicateur de l’Évangile du Christ par sa vie et par ses paroles. Il reçut du Seigneur la grâce en abondance, grâce à laquelle il accomplit des miracles et des guérisons, tant durant sa vie terrestre qu’après son trépas, étant honoré par les fidèles. On peut visionner ci-dessous la procession des reliques du saint à Bucarest. Un autre coffret contenait un fragment de la Croix du Seigneur.

