Aujourd’hui s’est tenue à Paris une assemblée générale extraordinaire (statuts, articles 35 et 28) de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. La discussion a été animée et les diverses opinions ont pu être échangées. La question posée était : « Acceptez-vous l’acte de rattachement canonique de l’Archevêché au Patriarcat de Moscou tel qu’il est présenté dans le document publié ? » L’assemblée comptait 186 votants. Il y a eu 179 suffrages exprimés, six blancs et un nul. Le « oui » a recueilli 104 voix, soit 58,1% des suffrages exprimés, le « non » 75 voix, soit 41,9% des suffrages exprimés. Nous attendons le communiqué officiel de l’Archevêché qui informera sur la suite qui sera donnée.

Les résultats de l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale

Les résultats de l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale

Les notes précédentes sur cette actualité.