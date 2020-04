Les soins spirituels aux malades du coronavirus: le témoignage d’un prêtre de Moscou

– Père, lors d’une épidémie, les gens ont-ils commencé à inviter plus souvent des prêtres chez eux ou à l’hôpital ?

– Au contraire, moins souvent. Si avant l’épidémie, il y avait environ cinq appels à notre église avec une demande de visiter les patients à domicile, maintenant deux ou trois. Je suis aussi recteur de l’église Saint Cosme et Damien à l’hôpital Botkin. Et si avant l’épidémie, l’hôpital avait en moyenne 25 appels par semaine (il y a six prêtres dans l’église), maintenant c’est 10-12. J’explique cela par deux raisons : les gens eux-mêmes ont peur d’inviter des prêtres chez eux à cause de la menace potentielle d’infection. Et aussi dans certains départements de notre hôpital la quarantaine a été instaurée, et les prêtres ne sont pas autorisés à y entrer.

– À quelle fréquence devez-vous rendre visite à des patients atteints de coronavirus ? Comment êtes-vous protégé ? Comment est votre communication avec les patients ?

J’ai un look très inhabituel pour le prêtre. Je suis plus comme un médecin, j’ai exactement le même équipement de protection: combinaison, gants, lunettes, masque, charlotte. Par conséquent, lorsque j’entre dans l’appartement, je dis généralement: « Je suis désolé d’être sous cette forme, ce sont les exigences des médecins. » Mais tout le monde comprend tout. Les sacrements de confession et de communion ont lieu comme d’habitude, seulement je n’ai pas la croix et l’épitrachèlion. Je les ai sous une combinaison de protection. Une parcelle des Saints Dons est enveloppée dans une feuille de papier ou dans un récipient spécial, qui est ensuite brûlé.

Il y a une caractéristique : sur recommandation des médecins, tout l’équipement de protection individuelle est enfilé et retiré dans la rue. Il est difficile pour quelqu’un d’enlever correctement la combinaison de protection, on peut mécaniquement faire quelque chose de mal, ce qui signifie qu’il y a un risque d’infection. Par conséquent, un assistant vient toujours avec moi pour m’aider à mettre et à enlever la combinaison.

– Vous n’avez pas peur d’être infecté, car même les médecins, soumis à toutes les normes de sécurité, tombent malades ?

– Il y a toujours un tel risque, mais quelqu’un doit bien rendre visite aux patients. Nous espérons dans la volonté de Dieu. Nos prêtres ont demandé aux médecins : « Si nous allons chez des patients atteints du coronavirus, puis que nous allons à l’église où nous servons, ou que nous rentrons chez vous, mettons-nous en danger les paroissiens ou les parents ? » Les médecins disent : si vous suivez toutes les mesures préventives et faites régulièrement un test de coronavirus, vous pouvez être tranquille. Ils recommandent de faire un test une fois par semaine. J’essaie de suivre cette recommandation. Ils recommandent également des mesures préventives. Y compris les médicaments spécifiques.

– Comment agissez-vous lorsqu’une personne demande à un prêtre de lui donner la communion à la maison, mais que l’on ne sait pas s’il est malade ou non en l’absence de symptômes prononcés de la maladie ?

– S’il veut prendre la communion, on doit le laisser quand même inviter le prêtre. Selon les recommandations, le prêtre doit utiliser un masque, une charlotte, des gants, éventuellement une surblouse jetable. De plus, il doit se désinfecter les mains avec un antiseptique ou de l’alcool après avoir rendu visite au patient. On doit limiter le temps passé dans la salle à 20-25 minutes.

Une autre chose est que sous prétexte du danger d’une éventuelle infection, on ne doit pas reporter longtemps la Liturgie. Sinon, une personne perdra très rapidement le désir de prière, de communion avec Dieu, de participation à une vie liturgique, de la réception des sacrements. C’est là que réside le grand danger de la quarantaine : les gens peuvent se détendre et s’apaiser en priant Dieu et puis, à la sortie de la quarantaine, se dire : mais en fait, je n’ai pas besoin d’église.

– Quels sont les points faibles révélés dans notre vie d’église pendant l’épidémie?

– À Moscou, nous n’avons pas tellement de prêtres (seulement 20 personnes) qui sont prêts à rendre visite aux personnes atteintes de coronavirus à l’hôpital ou à domicile. Peut-être que le nombre de défis augmentera et nous devrons augmenter le nombre de prêtres. Un autre problème est la formation des prêtres dans les régions. Nous organisons par internet des séminaires de formation spéciaux pour eux, mais ils devront réaliser tout cela dans la pratique un peu plus tard en raison de la nature de la propagation de la maladie.

Il y a des cas où certains prêtres ont peur de rendre visite même à leurs paroissiens chez eux. Et je voudrais demander aux prêtres, qui ont pourtant une telle opportunité, de ne pas abandonner leurs paroissiens qui se tournent vers eux et demandent la communion chez eux.

L’épidémie a exacerbé un tel problème: nous avons besoin de prêtres hospitaliers qui ne traitent qu’avec l’hôpital, comme des aumôniers militaires qui ne s’occupent que du personnel militaire. Oui, chaque hôpital a aujourd’hui son propre prêtre, mais cela ne suffit pas. Parce que le lieu principal de son ministère est l’église, où il porte également beaucoup d’autres tâches et travaille littéralement jusqu’au point d’usure.

– Votre vie de prière a-t-elle changé d’une manière ou d’une autre en relation avec l’épidémie ?

– Je pense que cela a changé pour beaucoup, est devenu plus sérieux et responsable. Personne ne sait quand cette épidémie prendra fin. Et, bien sûr, on traite son ministère avec une grande attention, responsabilité et crainte de Dieu. J’essaie de célébrer la Divine Liturgie plus souvent, elle me renforce et me soutient spirituellement.

En outre, nous faisons régulièrement à l’église un service de prière, il y a un tel degré de « peste » ! Le personnel de notre église et les Sœurs de la Miséricorde, qui continuent de rendre visite à des patients ordinaires à l’hôpital Botkin, m’aident à cet égard. Ils prient pour les malades à l’église de l’hôpital. Il reste une colonne vertébrale qui soutient l’église, afin qu’elle continue à assurer son service, afin que la prière ne soit pas interrompue.

– Comment se passe la visite du patient à l’hôpital ? Comment se comportent les patients et leurs proches ?

– Nous ne sommes pas encore autorisés à voir des patients dans les hôpitaux. Ceux que nous visitons sont généralement malades à la maison avec une forme moyenne et légère de coronavirus. Ils ne présentent pas de symptômes sévères, ils ne suffoquent pas. S’ils ont de la température, elle est basse. Oui, ils sont alarmés, tendus, peut-être effrayés. Mais extérieurement, cela n’est pas perceptible. Cependant, dans tous les cas, une personne qui connaît son diagnostic est, bien sûr, prudente et tendue. Elle est anxieuse pour elle-même et pour ses proches. La plupart d’entre ces malades vivent avec des proches qui sont également en quarantaine, mais sans symptômes de la maladie. Ils s’inquiètent de l’inconnu – que se passera-t-il ensuite, comment la maladie se développera-t-elle ?

Parfois, les patients me posent des questions très sérieuses. Par exemple, une des patientes atteintes de coronavirus était enceinte. De plus, elle est médecin et comprend la gravité de sa situation. Cette femme a demandé : « Que dois-je faire, comment dois-je prier ? Comment prendre pied dans une situation complètement nouvelle ? » Et franchement, c’est vraiment très facile d’être confondu, de paniquer. Beaucoup se plaignent – ils n’ont pas le désir de prier par peur, par insécurité, par anxiété. Et c’est le premier signe de découragement. C’est probablement la chose la plus dangereuse de la vie spirituelle en ce moment.

Par conséquent, la tâche du prêtre est de soutenir chaque personne, de rappeler qu’il y a la Providence de Dieu. Et ce qui se passe maintenant, c’est par la permission de Dieu. Mais pas pour nous punir ou nous causer de nouveaux chagrins, mais pour enseigner quelque chose. Pour nous aider à devenir de vrais chrétiens, nous apprendre à adopter une attitude responsable envers notre vie, l’église, la prière, nos proches et à penser à notre vie spirituelle.

– Comment les patients hospitalisés réagissent-ils à l’apparition d’un prêtre dans le service ?

– Je visite récemment des patients atteints du coronavirus. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à aller à l’hôpital pour des patients atteints du coronavirus. Mais, par exemple, les patients sévères qui n’ont pas de coronavirus à l’hôpital Botkin traitent le prêtre différemment. Les hommes sont pour la plupart sceptiques à l’idée de parler de foi et de salut. Ils disent : pourquoi avons-nous besoin de tout cela ? Parfois ils font des blagues. Mais si vous n’êtes pas offensé et poursuivez la conversation (peu importe le sujet), la personne comprendra que vous êtes toujours prêt à partager sa douleur et sa joie, à parler de ce qui l’intéresse. Alors, petit à petit, la communication commence, et progressivement la personne commence à poser les questions les plus importantes : sur sa maladie, sur le sens de la vie, elle demande ce qu’elle doit faire pour retrouver le calme et la paix dans son âme. J’ai eu un cas où un jeune homme (il avait 25 ans) était au début très sceptique quant à ce que je pouvais lui dire. Et puis, pendant les deux à trois mois de notre communication, il est devenu plus ouvert et franc. Il s’est avéré que son plus grand rêve était d’aller en pèlerinage au monastère de Diveevo. Il souffrait de leucémie, était très faible, mais avait encore trouvé la force de voyager. Ses derniers jours, il a enduré la maladie avec courage et constance, subissant toutes les souffrances avec une humilité chrétienne. Il était déjà incapable de dire quoi que ce soit et ne faisait que prier tranquillement. Et ainsi, avec la prière sur ses lèvres, il est parti vers le Seigneur.

Il y a eu un autre cas où les parents d’un jeune homme également atteint de leucémie se sont tournés vers moi : « Nous comprenons que notre fils part et sommes très inquiets qu’il ne prenne pas la communion. » Mais il ne s’était jamais confessé ni n’avait jamais communié de sa vie. Je suis allé dans sa chambre, nous avons parlé un peu. Et il a dit soudain : « Vous savez, je n’ai pas peur de mourir, mais j’ai peur pour mes parents, qui souffriront beaucoup quand je partirai. » Je me souviens que son calme et son courage m’ont frappé, il n’avait vraiment pas peur de la mort et était très inquiet pour ses parents. Il avait 21 ans. Il s’est confessé, a pris la communion et, quelques jours plus tard, il est parti vers le Seigneur.

– Que pensez-vous que les croyants peuvent apprendre lors d’une pandémie ? Quelles leçons spirituelles en tirer ?

– Une attitude plus sérieuse et attentive à sa vie spirituelle, aux sacrements de la confession et de la communion. Je parle à la fois pour les malades, ceux qui travaillent dans les églises et nos Sœurs de la Miséricorde. Tout le monde comprend que quelque chose menace la vie, ce qui nous attend n’est pas clair. L’insouciance et la complaisance ont disparu. Le danger amène une personne à se concentrer davantage dans une vie de prière, à se comporter de manière plus responsable vis-à-vis d’elle-même et des autres. Que Dieu accorde que ce sentiment persiste encore plus tard !

– À ce jour, selon les chiffres officiels, 24 religieux ont déjà été infectés par le coronavirus à Moscou. Est-il possible de dire que les prêtres, comme les médecins, sont en danger ?

– Tout prêtre est toujours en danger. Il ne peut pas se protéger complètement du fait qu’il communique constamment avec les gens (à moins, bien sûr, qu’il soit vêtu d’un costume spécial). Vous ne savez jamais avec certitude quel genre de personne se trouve devant vous, si elle est malade ou en bonne santé. Même si on porte un masque et garde ses distances, l’infection se propage très rapidement et facilement.

– Vous avez des Sœurs de Miséricorde à l’église. Quelle aide fournissent-elles maintenant dans les fonctions qu’elles exercent ? Comment les règles de sécurité sont-elles respectées?

– Elles continuent de visiter certains services de l’hôpital Botkin, par exemple les soins palliatifs. Les sœurs mettent une surblouse de protection, une charlotte et respectent toutes les normes sanitaires nécessaires. Leur tâche est de rendre visite aux patients, de les aider : au besoin les nourrir, les aider à se tourner, etc. Mais le plus important est de les préparer à la communion, d’inviter un prêtre.

– Qu’est-ce que les médecins partagent avec vous?

– Ils disent qu’ils travaillent jusqu’au bout de leurs forces, qu’ils sont très fatigués, qu’ils n’ont pas assez de combinaisons de protection. Beaucoup d’entre eux accomplissent leur ascèse. Nos médecins sont merveilleux, ils exercent leur fonction de manière sincère et désintéressée. Que Dieu les aide dans leur ministère !

Archiprêtre Ioann Kudryavtsev

Interviewé par Alexei Reutsky

Source: pravoslavi.ru