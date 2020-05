Les travaux de restauration des fresques de l’église des Trois-Saints-Hiérarques, à Paris, ont commencé

Dans le cadre de la préparation du 90e anniversaire de la fondation de la paroisse, qui est prévue le 19 mai 2021, les travaux de restauration ont commencé à l’église des Trois-Saints-Hiérarques de Paris. La majeure partie des travaux de restauration concernent les fresques de cette église qui ont été peintes par L. Ouspensky et le moine Grégoire (Krug), fondateurs de l’école parisienne d’iconographie. Les fresques seront nettoyées et restaurées. En outre, afin de libérer l’espace pour une meilleure vue des fresques, le plafond suspendu sera démonté. Pour protéger de la peinture et de la poussière, des bâches de protection transparentes ont déjà été placées devant les murs et l’iconostase. La durée des travaux de restauration ne durera pas plus de trois semaines, au cours desquelles les offices seront célébrés dans l’église par un nombre limité de clercs, sans paroissiens.

