Pour la première fois dans l’histoire récente de la Serbie, l’État-Major de l’Armée serbe a célébré son saint patron (« slava »), saint Georges, le dimanche 6 mai 2018, jour de commémoration du saint. Le patriarche de Serbie a célébré la Liturgie dans la chapelle dédiée au saint, qui est située dans les locaux de l’État-Major. Le primat était assisté par le père Slađan Vlajić, aumônier principal des forces armées serbes, et de plusieurs aumôniers militaires. À son arrivée à la caserne Banjica 2, le patriarche a été accueilli par le délégué du président serbe, M. Nikola Selaković, le ministre de la défense, M. Aleksandar Vulin, et le chef d’état-major, le général Ljubiša Diković, avec de nombreux généraux, officiers et autres membres des forces armées serbes. À la fin de la Liturgie, le patriarche a béni le gâteau traditionnel de « slava » et a prononcé les paroles suivantes : « Je me réjouis de ce jour qui est historique pour notre peuple et notre armée, car les chefs d’État-Major de l’Armée serbe fêtent le saint grand-martyr Georges, qui était un militaire et chef d’armée. Ce fait nous donne à tous le grand espoir que, malgré toutes les adversités et les inimitiés qui nous entourent, nous survivront néanmoins, car nous ne sommes pas seuls. Comme l’apôtre Paul l’a dit : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » La garantie de cela est le fait qu’aujourd’hui, pendant la sainte Liturgie, le chef d’état-major de l’Armée serbe, à l’instar de nos glorieux ancêtres, a lu le Credo et ce faisant a témoigné cette unité nécessaire. Que ce magnifique exemple se prolonge à l’avenir dans toute la Serbie, afin que nous soyons unis les uns avec les autres, car notre force est dans notre unité et notre entente ». Au cours du déjeuner qui a suivi, le général Ljubiša Diković a déclaré entre autres : « Il est important que nos officiers, sous-officiers et soldats croient en Dieu, dans la justice, dans l’État auquel ils appartiennent et qu’ils soient aussi fermes que l’a été saint Georges ». On peut visionner ci-dessous quelques extraits de la Liturgie et de la cérémonie du « slava ».



