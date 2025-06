Le métropolite de Corfou Nectaire a adressé une lettre aux prêtres et aux paroissiens de l’église de la Nativité du Christ et de saint Spyridon à Tcherkassy en Ukraine.Texte intégral de la lettre du Métropolite de Corfou :« Mes chers Pères et Frères, mes chers enfants,C’est avec une profonde émotion, une tendresse paternelle et une douleur au cœur que j’ai lu votre lettre ouverte, qui est le résultat des persécutions et

