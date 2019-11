« À leurs Éminences et leurs Excellences les hiérarques de notre très saint trône apostolique de saint Marc,

Très chers saints hiérarques,

Après ce que nous avons discuté en détails et avec vous tous personnellement, et aussi après mûre réflexion et beaucoup de prières en demandant l’inspiration du Saint-Esprit et en prenant soin de l’unité de l’Église orthodoxe, nous en sommes venus à la décision de procéder à la reconnaissance de l’Église orthodoxe d’Ukraine et de son primat le béatissime Kyr Kyr Épiphane, du fait que le temps en est venu. En la grande ville d’Alexandrie, le 8 novembre 2019, + le pape et patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II ».

