L’évêque d’Orekhovo-Zouïevsk Pantéléimon : « Chaque liturgie est une liturgie des martyrs »

Avec la bénédiction du patriarche de Moscou Cyrille, le 23 septembre, jour de la mémoire de la sainte néomartyre Tatiana Grimblit et de ceux qui ont été tués avec elles, l’évêque d’Orekhovo-Zouïevsk Pantéléimon, en charge des œuvres caritatives de l’Église orthodoxe russe, a célébré la divine liturgie en l’église des saints Néomartyrs et Confesseurs de Russie à Boutovo. Depuis l’âge de 17 ans, Tatiana Grimblit économisait sur ses vêtements et la nourriture et dépensait son modeste salaire pour aider les détenus et les exilés, dont les prêtres et les évêques. Pour cette activité caritative, dont l’aide aux prêtres emprisonnés, Tatiana Grimblit a été arrêtée à plusieurs reprises. Après chaque libération, elle continuait à aider les prisonniers. La cinquième et dernière fois, elle fut arrêtée le 6 septembre 1937 pour « agitation anti-soviétique, aide aux détenus, et discussions religieuses ». Elle fut fusillée le 23 septembre 1937 au « polygone » de Boutovo. Ont participé à l’office présidé par Mgr Pantéléimon les sœurs de charité, les étudiants de l’Institut Saint-Dimitri, les étudiants de l’Université Saint-Tikhon, des collaborateurs sociaux de l’Église. « La célébration de la liturgie est la communion à joie la plus importante qui peut exister au monde. Cette joie n’a pas de limites, de couleurs, ni de volume, mais dépasse tout ce que l’on peut imaginer. Nous sommes tous appelés, en communiant aux saints mystères du Christ, à communier à cette joie étonnante – la joie de la résurrection » a déclaré dans son homélie l’évêque Pantéléimon. « Nous savons tous que la joie de la résurrection est impossible sans la Croix. Pâques n’est pas seulement pour le Christ la résurrection des morts, mais aussi Sa passion sur la Croix » a-t-il précisé. L’évêque a rappelé aux fidèles que la liturgie est célébrée sur l’antimension, dans lequel est cousu un fragment des reliques des saints martyrs. « Chaque liturgie est une liturgie des martyrs. Cela se ressent particulièrement ici, dans cette église, sur la terre de Boutovo, qui est devenue elle-même un antimension. Sous cette terre reposent des centaines et des milliers de victimes innocentes » a souligné le hiérarque. Celui-ci a également mentionné qu’il était impossible de s’imaginer complètement les événements de cette nuit du 23 septembre 1937, ces souffrances qu’ont vécues les personnes qui allaient à la mort. « Si nous nous rappelons la vie de la sainte martyre Tatiana, dont nous célébrons particulièrement la mémoire aujourd’hui, nous comprendrons alors que cette nuit, pour elle, ne fut pas simplement la nuit des souffrances. Cette nuit en fut la délivrance et le passage vers Celui qu’elle aimait de tout son cœur et qu’elle servait par les personnes qui avaient besoin d’aide », a ajouté l’évêque Pantéléimon. « Par ses paroles, elle a réchauffé les prêtres et les évêques, elle s’est occupée des malades et de ceux qui souffraient. Elle voyait en chaque homme le Christ et Le servait, donnant tout ce qu’elle avait. Au début, elle donnait de l’argent de son maigre salaire, se vêtissant et se nourrissant modestement, et ensuite elle a donné sa vie ». « Beaucoup de martyrs, chez lesquels il y avait la foi, comme chez la martyre Tatienne, se séparaient de cette vie en éprouvant la joie de la rencontre prochaine avec le Christ » a encore déclaré l’évêque Pantéléimon. « Lorsque nous sommes à la liturgie, nous communions à la joie des martyrs. Que Dieu donne que la communion à cette joie nous aide aussi à ressentir cette joie, non pas seulement à l’église, mais vivre de telle façon que cette joie augmente », a conclu le hiérarque. À la fin de la liturgie a été célébré un office de requiem pour les innocents tués à l’époque des répressions politiques. Ce jour de 1937, plus de 350 personnes ont été tuées, dont la sainte martyre Tatiana Grimblit. Durant la période du mois d’août 1937 jusqu’en octobre 1938, 20’762 personnes ont été fusillées en ce lieu. Le patriarche Alexis II a appelé le « polygone de Boutovo » le « Golgotha russe ». Ce fut l’endroit où eurent lieu les plus grandes exécutions massives et où fut inhumé le plus grand nombre de victimes des répressions dans la région de Moscou. Parmi toutes ces victimes, plus de 300 ont été canonisées par l’Église orthodoxe russe.

Source (dont photographie) : Pravoslavie