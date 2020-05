L’évêque Joannice de Nikšić (Monténégro) a été arrêté cette nuit, à 2h du matin

L’évêque de Budimlja-Nikšić Joannice et sept prêtres de son diocèse, après avoir été auditionnés au centre de sécurité de Nikšić, puis par le procureur général, sont détenus pendant un délai pouvant aller jusqu’à 72 heures. Vers 2 heures du matin, l’évêque a été conduit au bureau du procureur général, où après une audition de plus de deux heures, il a été placé en détention avec sept prêtres de la cathédrale de Nikšić : Danilo Zirojević, Željko Rojević, Ostoja Knezević, Mirko Vukotić, Vasilije Brborić, Dragan Krušić et Nikola Marojević. Le prêtre Slobodan Jokić n’a pas été interrogé, car il se trouve à l’hôpital. Hier a eu lieu une magnifique procession à Nikšić, en l’honneur du saint local, S. Basile d’Ostrog. Cette procession n’était pas prévue, n’étant demandée ni par l’évêque, ni par les prêtres. Or, le peuple, sur sa propre initiative, s’est regroupé en grand nombre devant la cathédrale de Nikšić et a procédé à la procession. Un grand nombre de policiers sont venus arrêter l’évêque et les prêtres qui ont refusé d’entrer le fourgon de la police, et se sont rendus à pied jusqu’au centre de sécurité. En même temps, le clergé a demandé au peuple, venu défendre son évêque, de se disperser et de ne pas à s’attaquer à la police. « L’intention de la police était d’humilier un évêque renommé de l’Église de Dieu, voulant le conduire au centre de sécurité dans une voiture destinée aux criminels, ce que l’évêque a dignement refusé, et alors que le peuple rassemblé (plusieurs milliers) manifestait son mécontement devant une telle conduite, non civilisée, de lapolice, il s’est rendu à pied au centre de sécurité » est-il dit dans un communiqué du diocèse de Nikšić. Dans une déclaration, l’évêque Joannice a précisé : « Nous avions décidé de faire seulement une procession autour de l’église mais, lorsque nous avons vu le peuple, nous n’avons pu agir autrement. Le peuple le voulait. Nous comprenons et soutenons les mesures contre le coronavirus… Je répète que nous comprenons tout. En même temps, certains ne comprennent pas à quel point est importante la procession de S. Basile le Thaumaturge pour les habitants de la ville de Nikšić, et pas seulement pour eux ». « Si vous m’arrêtez au nom de tout le peuple qui est venu à la procession, alors tout est en ordre » a déclaré l’évêque aux policiers venus l’arrêter cette nuit. « Je n’ai aucun problème avec cela, parfois, j’ai honte d’être en liberté, de ne pas être en prison, si l’on prend en compte tout ce qui se produit. Vous nous arrêtez la nuit comme si nous étions des mafieux, des malfaiteurs. Alors que notre pays est plein de mafieux, pourquoi n’allez-vous pas les chercher ? » a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, le président serbe Aleksandar Vučić s’est entretenu au téléphone avec le patriarche de Serbie Irénée. Suite à cet entretien, le communiqué commun suivant de la présidence et du patriarcat a été publié : « Le président de la République de Serbie Aleksandar Vučić a parlé au téléphone avec S.S. le patriarche de Serbie Irénée. Ils ont exprimé leur grande préoccupation à l’occasion de l’arrestation de Mgr Joannice et des prêtres de l’Église orthodoxe serbe au Monténégro et ont exprimé l’espoir que notre peuple agira pacifiquement et calmement, en un moment où aucune personne raisonnable ne souhaite troubles et conflits. Le patriarche de Serbie Irénée a rappelé que l’apogée des relations hostiles de l’État du Monténégro envers l’Église orthodoxe serbe a commencé par l’adoption de la loi controversée sur la liberté religieuse, au mépris flagrant de la demande de l’Église orthodoxe serbe d’être traitée à égalité avec toutes les autres Églises et confessions et de la défense des droits qu’elle possède depuis des siècles. Le fait que la loi a été adoptée malgré le grand mécontentement de notre peuple à la fin de l’année passée et au début de cette année, et que maintenant, on arrête et on détienne l’évêque et les prêtres, est la preuve que l’État monténégrin procède à une persécution de l’Église orthodoxe serbe. Le président Vučić a apporté son plein soutien au patriarche de Serbie Irénée et au évêques de l’Église orthodoxe serbe au Monténégro dans leurs efforts afin que tous les problèmes auxquels ils font face soient réglés par le dialogue, de façon pacifique, dans le plein respect et la pleine liberté des fidèles de l’Église orthodoxe serbe, et a exprimé sa certitude que Mgr Joannice et les autres prêtres arrêtés seront relâchés dans les plus brefs délais possibles».

On peut visionner ci-dessous la procession qui a eu lieu à Nikšić.

