L’incomparable influence de Jésus-Christ à travers l’histoire

Cet article inaugure une série des textes basée sur les six volumes de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” par le métropolite Hilarion Alfeyev que vous trouverez tous les vendredis depuis cette page. Au fil de cette série, nous nous immergerons dans l’univers de la vie et des enseignements de Jésus-Christ, fidèlement conservés au sein de la religion chrétienne et notamment dans la tradition orthodoxe. Ensemble, nous entreprendrons un voyage de redécouverte de la personnalité de Jésus qui a une influence profonde sur notre monde et qui continue de le modeler à travers les âges.

On n’a jamais autant écrit sur quelqu’un dans l’histoire que sur lui. La littérature qui lui est consacrée comprend les Évangiles, les épîtres des Apôtres, les œuvres des Pères de l’Église, les textes liturgiques des Églises orientale et occidentale, de très nombreux traités christologiques écrits à différentes époques, les ouvrages de théologiens orthodoxes, catholiques et protestants, les réflexions sur le «Christ historique» des auteurs récents, une littérature artistique et scientifique abondante. Cette bibliographie compte des centaines de milliers de volumes, des millions de pages dont la connaissance dépasse les capacités d’un seul homme ou même d’un département entier de recherches.

Deux mille ans après l’avènement de Jésus-Christ, nous sentons toujours la force prophétique des paroles qui clôturent le corpus des quatre Évangiles:

“Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites; et s’il fallait écrire chacune d’elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l’on écrirait.” Jn 21:25

À ce jour, tant de choses ont été écrites et dites sur Jésus qu’il semblerait qu’il n’y ait plus rien à ajouter depuis longtemps. Et pourtant, chaque époque génère à son tour de nouvelles tentatives pour comprendre sa personnalité, et à chaque nouvelle génération, des hommes d’Église, des théologiens, des écrivains, des poètes, des peintres, des compositeurs, mais aussi des millions de personnes ordinaires, croyantes ou non, se tournent vers cette personnalité pour, chacun, trouver son Jésus, sa réponse à la question: qui est-il?

Un sujet d’art et de musique inépuisable

Personne dans l’histoire ne s’est vu dédier autant d’œuvres d’art. Le visage de Jésus et certains épisodes de sa vie ont été immortalisés dans de nombreuses représentations, à commencer par les fresques des catacombes romaines des IIe-IVe siècles, les mosaïques des Ve-VIe siècles de Ravenne, en passant par les innombrables icônes byzantines et russes, les tableaux et sculptures du Moyen Âge occidental, les œuvres des peintres de la Renaissance, pour terminer avec les œuvres apparues à l’époque moderne et qui continuent à voir le jour sous nos yeux.

Jésus-Christ a aussi inspiré des œuvres musicales, à commencer par la musique liturgique paléochrétienne, en passant par les nombreuses cantates et les Passions solennelles de Bach, jusqu’à l’opéra-rock Jesus Christ Superstar et aux œuvres, classiques ou populaires, de compositeurs contemporains.

À cette longue liste d’œuvres d’art, il faut ajouter, depuis le XXe siècle, les adaptations à l’écran de la vie terrestre de Jésus-Christ, ainsi que le nombre colossal de films documentaires consacrés à son histoire et celle de ses disciples, aux lieux où s’est déroulée sa vie, aux différents aspects de son ministère et de son enseignement, à l’édification et au développement de l’Église qu’il a fondée.

Un sujet d’étude universel

Jamais personne n’a fait ni ne fait encore autant parler de soi que Jésus-Christ. Dans les décennies qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, les informations le concernant se transmettaient essentiellement oralement; c’est seulement à une étape ultérieure de la tradition que l’Église a commencé à consigner par écrit cette tradition orale. Mais même après la rédaction des Évangiles, les offices chrétiens étaient nécessairement accompagnés d’une prédication orale de l’évêque ou du prêtre. Il en est ainsi depuis près de deux mille ans.

Aujourd’hui, dans les centaines de milliers de temples chrétiens, presque partout dans le monde, durant chaque office résonne une homélie sur Jésus, et chaque fois, un prêtre orthodoxe ou catholique, un pasteur protestant ou baptiste, s’efforce de dire quelque chose à propos de cet Homme.

Aucune autre figure dans l’histoire de l’humanité n’a fait l’objet d’autant de recherches scientifiques. Tout un pan de la science théologique chrétienne – la Christologie – est consacré à la réflexion sur le phénomène de Jésus-Christ. Depuis leurs chaires universitaires, des milliers de professeurs dissertent sur Jésus, abordant les différents traits de sa personnalité et les divers aspects de son enseignement, certains épisodes de sa vie, et des centaines de milliers d’étudiants rédigent des dissertations et des thèses de doctorat sur ces thèmes.

Dans de nombreux pays, on étudie la vie et l’enseignement de Jésus dans le cadre du programme scolaire, et des millions d’enfants écoutent des enseignants leur raconter l’histoire de Jésus de Nazareth.

Entre les lignes des Évangiles: l’essai de capturer l’image vivante de Jésus

La série d’articles que nous proposons à l’attention du lecteur sous le titre d’ensemble « Jésus-Christ. Vie et enseignement », ni même les 6 volumes dont il est inspiré, ne constitue pas un récit de la vie de Jésus, ni une biographie au sens habituel de ce terme.

En effet, de nombreux éléments de la vie de Jésus nous sont inconnus. Il existe dans la biographie de Jésus d’importantes lacunes impossibles à combler. Il suffit de signaler qu’à l’exception d’un épisode (Lc 2:41-52), nous ne savons rien de son enfance ni de sa jeunesse: nous ignorons quelles furent ses occupations jusqu’à l’âge de trente ans.

Pourtant, dans son ensemble, le cycle présente un caractère nettement biographique dans la mesure où son thème central est l’histoire humaine de Jésus. Il s’agit d’un essai de restituer une image vivante de Jésus en s’appuyant sur les sources disponibles et d’exposer son enseignement tel qu’il se reflète dans les Évangiles. L’attention est portée avant tout sur les spécificités de son caractère et de sa vision du monde, ainsi que sur les particularités de sa manière de communiquer.

En même temps, Jésus n’était pas un homme ordinaire: il était Dieu incarné. Et tous les détails de son histoire humaine sont en lien direct avec la Révélation que Dieu a donnée aux hommes à travers son Fils unique. À travers ses traits humains transparaissent ceux du visage de Dieu; sa parole est la parole de Dieu adressée aux hommes. C’est ce qui confère à la personnalité de Jésus et à son enseignement une dimension tout à fait particulière, exceptionnelle.

Si le désir de parcourir plus avant les sentiers de l’impact historique et spirituel de Jésus-Christ résonne en vous, nous vous suggérons de vous tourner vers le premier volume de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement”. Une visite sur le site des Éditions des Syrtes vous ouvrira les portes de Début de l’Évangile. Cette exploration se déroule sous la lumière de la tradition orthodoxe, patristique et liturgique, tout en étant attentivement menée en dialogue avec les perspectives de la critique biblique contemporaine. Dans ce processus, le livre vous encourage à revisiter et à restructurer les informations déjà connues sous une nouvelle lumière. Laissez cette œuvre élargir votre horizon sur la figure de Jésus, vous guidant vers une compréhension plus riche et nuancée, profondément enracinée dans la tradition, tout en restant réceptive aux interrogations et aux avancées de notre époque.