L’inscription à la nouvelle formation de l’Institut Saint-Serge, « Orthodoxie et médias », est toujours ouverte

Il est toujours possible de s’inscrire et de suivre tous les cours de la nouvelle formation « Orthodoxie et médias » dispensée à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. En effet, les cours qui se sont déjà déroulés depuis mi-mars ont été enregistrés et peuvent donc être vus et revus par les inscrits. Le prochain cours abordera la question de la Bible et de la communication. Pour tout renseignement voir ici et là pour le programme.

Bibliographie : de Christophe Levalois, « Prendre soin de l’autre. Une vision chrétienne de la communication » (Cerf, 2012) ; de Jean-Claude Larchet, « Malades des nouveaux médias » (Cerf, 2016).