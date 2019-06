Bertrand Vergely

Littéramorphose, sera samedi 15 juin à partir de 19h00 à la cathédrale roumaine des Saints-Archanges, en présence du philosophe et théologien Bertrand Vergely, (ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud). Bertrand Vergely a enseigné à Sciences Po Paris et enseigne toujours à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et au Lycée Pothier en classe préparatoire aux grandes écoles en Khâgne Classique (Ulm) et en Hypokhâgne. Il est aussi expert auprès de l’Association progrès du management et il publie dans le journal Atlantico. Bertrand Vergely sera notre invité pour nous parler de son dernier livre Notre vie a un sens !, publié chez « Albin Michel ».