Liturgie de la Théophanie en la cathédrale patriarcale de Bucarest

Le jour du Baptême du Seigneur, le patriarche de Roumanie Daniel a dit aux fidèles présents en la cathédrale patriarcale que la vie dans le Royaume des cieux ne commence pas après la mort, mais déjà sur terre alors que l’on reçoit le sacrement du baptême. « La vie éternelle commence déjà dès ce monde lorsque nous nous unissons par la grâce du saint Baptême avec le Père éternel, le Fils éternel et le Saint-Esprit éternel » a souligné le patriarche qui a ajouté : « Le baptême n’est pas seulement la rémission des péchés, mais le commencement d’une vie nouvelle céleste, la vie éternelle, la vie d’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes intégrés ». Faisant référence au chant liturgique « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ », le patriarche a expliqué que « le sens en était non pas matériel, mais spirituel ». « Cela signifie que vous avez revêtu la grâce apportée par le Christ, au moyen de laquelle se montre l’amour de Dieu le Père et est accordée la présence et l’œuvre de sanctification de l’Esprit Saint ». Avec le baptême, nous revêtons, comme l’a dit le patriarche Daniel, « de la lumière de la Grâce de la Très sainte Trinité, de l’amour du Christ, de la sanctification du Christ, de la vie éternelle du Christ, c’est pourquoi le baptême constitue les arrhes de la vie éternelle ». « Lorsque nous nous revêtons du Christ, cela signifie que nous nous revêtons de la vie éternelle » a souligné le patriarche. Cette homélie a été prononcée par le patriarche Daniel lors de la liturgie célébrée en la cathédrale patriarcale à l’occasion de la fête de la Théophanie. Concélébraient avec le patriarche : l’évêque d’Erzurum Qais (Patriarcat d’Antioche), l’évêque de Ploieşti, vicaire patriarcal, l’évêque de Sinaia Jérôme, vicaire patriarcal, l’évêque de Prahova Timothée, vicaire de l’Archevêché de Bucarest. À l’issue de la sainte Liturgie, les célébrants se sont rendus en procession devant la résidence patriarcale, Ensuite, sur l’esplanade de la cathédrale patriarcale, le patriarche a célébré l’office de la grande bénédiction des eaux. On peut visionner ici la liturgie patriarcale avec, à la fin, la grande bénédiction des eaux.

