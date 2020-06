L’un des plus anciens hiérarques de l’Église orthodoxe russe, le métropolite de Tcheboksary et de Tchouvachie Barnabé, est décédé des suites du coronavirus

Le métropolite Barnabé, l’un des plus anciens hiérarques de l’Église orthodoxe russe est décédé le 1er juin 2020. Il avait été hospitalisé à Tcheboksary et transféré plus tard aux soins intensifs, où une double pneumonie lui a été diagnostiquée. Le groupe de travail patriarcal a précisé que le décès du métropolite Barnabé était dû à des complications résultant du coronavirus. Le défunt était un père spirituel aimé et respecté et avait été évoqué dans le livre « Père Rafaïl et autres saints de tous les jours » du métropolite Tikhon (Chevkounov) de Pskov. Un jour, pendant la divine Liturgie, le métropolite Barnabé reprocha à celui-ci, avec clairvoyance, de ne pas avoir lu les prières de préparation à l’office, lui disant que la seule fois où le père Jean (Krestiankine), le staretz bien-aimé du monastère des Grottes de Pskov, avait négligé la lecture de la règle de prière avant la Liturgie était lorsqu’il avait été attaché dans la cave par des bandits. Le métropolite Barnabé est le troisième hiérarque de l’Église russe à succomber au coronavirus, et le cinquième hiérarque dans toute l’Église orthodoxe, après l’évêque Miloutine de Valjevo de l’Église orthodoxe serbe, l’évêque Benjamin de Jeleznogorsk et le métropolite Jonas (Karpoukhine) de l’Église orthodoxe russe et l’archevêque Pimène de Suceava et Rădăuți

de l’Église orthodoxe roumaine. Que sa mémoire soit éternelle !

En 1952-1953, le futur métropolite servit comme acolyte à l’église de la Sainte-Trinité au village de Bakhmatcheevo, dans la province de Riazan. De 1953 à 1955, il fut sous-diacre à la cathédrale des saints Boris-et-Gleb à Riazan. En mai 1955, il entra à la Laure de la Trinité-Saint-Serge et fut nommé assistant du sacristain. Le 10 décembre de la même année, il reçut le nom de Barnabé en honneur de l’apôtre. Le 18 janvier 1956, il fut nommé sacristain de la Laure. Il fut ensuite ordonné diacre par le patriarche Alexis Ier le 15 février 1956, et prêtre, le 9 mars 1957. En 1960, il fut élevé au rang d’higoumène et, en 1963, à celui d’archimandrite. En 1970, il fut nommé doyen de la Laure. Le 30 novembre 1976, il fut sacré évêque de Tcheboksary et de Tchouvachie par le patriarche Pimène et plusieurs autres hiérarques. Le 7 septembre 1984, il fut élevé au rang d’archevêque et, en 2001, à celui de métropolite. Le 4 octobre 2012, par décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, il a été nommé à la tête du district métropolitain de Tchouvachie et higoumène du monastère de la Sainte-Trinité à Tcheboksary.

