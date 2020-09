L’université de rentrée de l’Institut Saint-Serge : « Une Église confinée : questions autour de la pandémie » (17 et 18 septembre)

L’université de rentrée de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge aura lieu les jeudi 17 et vendredi 18 septembre au 93 rue de Crimée, Paris 19e, autour du thème : « Une Église confinée : questions autour de la pandémie ».

« Le confinement et ses effets ont posé de nombreuses questions à nos sociétés en général et à l’Église en particulier : les chrétiens sont appelés à en tirer quelques leçons. Que nous a révélé cette période sur nos pratiques liturgiques et spirituelles, mais aussi sur nos modes de vie et d’existence ? Que nous a-t-elle appris sur notre manière de vivre en Église et en tant qu’Église ? »

