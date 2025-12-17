Manuel de prières orthodoxes – édition bilingue français-slavon

Ce nouveau manuel de prières contient les prières les plus utilisées à l’usage privé. Il s’agit des prières du matin et du soir, de l’Acathiste à la Très Sainte Mère de Dieu, des prières avant et après la sainte communion, des hymnes de Pâques et d’autres prières.

Un lexique de termes rares et difficiles en slavon qui accompagne le manuel de prières a été préparé par la rédaction spécialement pour cette nouvelle édition.

Les textes sont présentés dans une édition parallèle en slavon liturgique et en français.

Le texte français reprend les traductions de l’archimandrite Placide (Deseille) et d’autres traducteurs.

Ce livre bilingue est destiné à servir de manuel de prières pour ceux qui vivent une vie chrétienne dans un environnement mixte franco-slave.

Format de poche : 9 × 14 cm.

Reliure cousue, couverture rigide.

