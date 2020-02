Message de l’évêque Silouane au sujet de la propagation du Coronavirus en Italie

« Avant tout, je vous exhorte tous, clercs, moines, moniales et fidèles, à diriger votre pensée dans la prière au Sauveur Jésus-Christ, Médecin des âmes et des corps, qui a la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple (cf. Matth. IV, 23) et à demander l’intercession de la Très sainte Mère de Dieu, des saints Guérisseurs, du saint archange Raphaël et de tous les saints, les priant de nous garder et de nous défendre de l’épidémie qui se répand rapidement dans différentes régions d’Italie. Prions également pour tous ceux qui sont déjà infectés (en Italie et dans un grand nombre de régions du monde) et pour leurs familles, ainsi que pour les cadres médicaux impliqués dans les soins aux malades. Les clercs ajouteront dans l’office (à la grande ecténie et à l’ecténie instante) des demandes spéciales qui sont prononcées lors de certaines adversités et détresses humaines ou en cas de maladies contagieuses, demandes qui se trouvent à la fin du leitourgikon [livre liturgique destiné aux célébrants, contenant la Liturgie et d’autres offices. Il s’agit ici de l’édition roumaine de 2012, ndt]. En outre, là où se trouvent des saintes reliques, il convient que le clergé bénisse le peuple avec le coffret les contenant, en traçant le signe de la Croix avec dans les quatre directions.

Nous recommandons de respecter strictement les prescriptions de toutes les ordonnances émises par les institutions centrales ou locales, de l’administration publique ou sanitaire, ainsi que toutes les recommandations de nécessité immédiate au niveau de l’hygiène et de la santé publique. Nous recommandons en outre à tous les fidèles :

De tracer quotidiennement le signe de Croix sur eux-mêmes, ainsi que sur leurs enfants, ainsi que sur leur nourriture et leur boisson, à la maison et sur le lieu de travail.

D’oindre leur propre personne et leurs enfants, quotidiennement, avec l’huile du Sacrement de l’huile sainte, pour la guérison de l’âme et du corps, en faisant avec elle le signe de Croix sur le front, à la base du cou et sur les mains.

De boire, chaque matin, à jeun, de l’eau bénite et asperger avec celle-ci son logement, en traçant le signe de Croix.

D’avoir la conviction que, chaque fois qu’ils communient au saint Corps et au saint Sang du Christ Sauveur, ils le font pour la guérison de l’âme et du corps.

De réciter fréquemment le « Notre Père », en pensant à tous ceux qui souffrent ou qui sont envahis par l’anxiété et la peur.

D’invoquer le Nom du Seigneur pour qu’il nous défende et nous aide, en disant sans cesse : Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et de tout Ton monde.

De lire, dans la mesure du possible, le canon d’intercession à la Mère de Dieu, en commémorant les malades, avec la conviction que la Très sainte Mère de Dieu est une assistante empressée.

Avec S.E. l’évêque vicaire Athanase de Bogdania, je prie le Dieu très miséricordieux et ami des hommes, de vous garder tous en bonne santé, et d’endiguer, par l’intercession de Sa Très sainte Mère et de tous les saints, l’épidémie qui a envahi le pays ainsi que de nombreux endroits du monde ! Avec bénédiction paternelle,

† Évêque Silouane de l’évêché orthodoxe roumain d’Italie, en notre résidence de Rome, le dimanche du Jugement redoutable, 23 février 2020 AD ».

Source