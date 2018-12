N° Prot. 996/2018

Chers frères et sœurs en Christ,

« Les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà » (1 Jean 2, 8).

Nous célébrons aujourd’hui notre rencontre avec le Dieu vivant, l’apparition de sa Lumière, la révélation de son amour. L’ange du Seigneur proclame une grande joie aux bergers qui veillent la nuit sur leurs troupeaux dans les champs de Bethléem. Cette proclamation est adressée à toute l’humanité. Pendant ce temps, les sages venant de l’Orient sont guidés par une étoile apparue pour la naissance d’un grand Roi. Aujourd’hui, l’humanité renouvelée se rassemble autour de Dieu-homme nouveau-né, Jésus, l’enfant dans une chrêche. Les armées célestes des anges chantent et louent sa grande miséricorde, qu’il accorde à la race humaine. Les forces obscures, en la personne du roi Hérode, deviennent rebelles et tremblent. Cependant, ceux qui cherchent et aiment la Lumière sont remplis de joie parce que dans ce monde sombre, la Lumière leur est apparue. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné » (Is 9,5).

Le Christ est né pour donner un sens à nos vies perdues à travers la sainteté et la justice de sa vie. Il vient nous indiquer le chemin de la vie nouvelle à travers la parole de son Evangile et nous aide à traverser l’obscurité de notre mort à la lumière de sa résurrection.

« L’amour qui est Dieu s’est manifesté parmi nous, parce qu’il a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous donner la vie » (1 Jean 4, 9).

La naissance du Christ à Bethléem n’est pas simplement un événement du passé historique. C’est le début d’une réalité stable, d’une nouvelle vie à laquelle tous les membres de la famille humaine sont invités.

Frères et soeurs, « le Christ est né, louez-Le ». Glorifions-le aussi dans nos vies! Répondons à son amour pour nous par la fidélité de notre foi, par notre participation à la vie sacramentelle de l’Église et par un amour authentique pour notre prochain et pour tous ceux qui ont besoin de notre soutien.

J’ai le plaisir de vous annoncer que 2019 est une année jubilaire pour notre Archevêché. Nous célébrons le 50e anniversaire de la création de notre Métropole. C’est ce que nous ferons avec Sa Toute-Sainteté notre Patriarche Œcuménique Bartholomée, qui vient nous honorer de sa haute visite du 5 au 14 novembre.

Cette année encore je vous prie à ne jamais oublier notre Mère-Eglise, le Patriarcat Œcuménique, particulièrement dans les circonstances difficiles où elle se trouve en œuvrant l’impossible pour continuer à exister. J’insiste donc pour que vous montriez votre amour pour le Patriarcat aussi dans vos actes, surtout par vos dons substantiels dans la collecte pour l’Eglise Mère.

Je vous remercie d’avance et vous invite à venir partager le gâteau de Saint Basile en notre Cathédrale des Saints Archanges à Bruxelles, le dimanche 13 janvier 2019 à 16h.

Heureuse fête de Noël et puisse la nouvelle année être une année pleine de grâce!

Avec ma bénédiction paternelle et mon amour dans le Seigneur devenu Homme.

A Bruxelles, en la Sainte Métropole, Noël 2018

† le Métropolite Athénagoras de Belgique

Exarque des Pays-bas et du Luxembourg

