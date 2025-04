Message de Pâques 2025 du patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies

Aux archipasteurs, pasteurs, diacres, moines et à tous les fidèles enfants de l’Église orthodoxe russe

Bien-aimés dans le Seigneur éminents archipasteurs, honorables prêtres et diacres, pieux moines et moniales, chers frères et sœurs !

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ !

Par ces mots réconfortants et emplis d’une immense force spirituelle, je vous salue et vous présente à tous mes félicitations pour cette grande et radieuse fête de Pâques.

Ce n’est pas sans raison que la tradition de l’Église parle de fête des fêtes et de solennité des solennités. En elle sont la transfiguration et le renouvellement de tout homme, la lumièrede la vie éternelle et la source de la joie intarissable. La résurrection du Christ a anéanti les ennemis les plus terribles du genre humain : le péché et la mort ; elle a détruit l’obstacle entre Dieu et les hommes, nous libérant de l’emprise du mal.

Glorifiant la résurrection du Sauveur, saint Nicolas de Serbie écrivait : « La victoire du Christ est la seule victoire dont puissent se réjouir tous les êtres humains depuis le premier jusqu’au dernier. Toute autre victoire sur la terre a divisé et divise les hommes… Seule la victoire du Christ est comme un soleil, déversant ses rayons lumineux sur tous ceux qu’il éclaire » (Homélies. L’Évangile du Vainqueur de la mort).

Cela veut dire qu’il est offert à tout homme aspirant au salut, à tout croyant, à tout disciple du Christ le moyen de vaincre le péché et de devenir, selon le mot de l’apôtre et évangéliste Jean, un enfant de Dieu bien-aimé (I Jn 3,1).

Nous fêtons Pâques, non pour célébrer le passage d’une terre à une autre, fût-elle promise, comme jadis les Juifs de l’Ancien Testament, se réjouissant d’avoir été libérés de longues années de captivité en Égypte. Notre Pâque est différente : le Seigneur nous a libérés des ténèbres et de l’ombre de la mort (Lc 1,79), nous faisant don du Royaume céleste.

« Le Christ a conduit à la lumière de la liberté les captifs affligés, Il les a élevés vers les sommets du Paradis, exultant »(Hymne XXXVIII) : ces lignes inspirées de saint Ephrem le Syrien expriment une profonde compréhension du mystère pascal : le mystère du salut de l’homme, libéré de l’emprise du mal. Le mal n’a pas disparu, mais, par la force de la grâce divine, l’homme peut désormais lutter contre le mal et le vaincre par le repentir, la prière et la communion au Corps et au Sang du Sauveur dans le Sacrement de la Sainte Eucharistie. C’est pourquoi nous affirmons avec l’apôtre Paul que Celui qui a ressuscité le Christ d’entre lesmorts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous (Rm 8,11).

La Pâque du Christ signifie le passage de la corruption terrestre à la vie éternelle avec Dieu, à l’unité avec notre Créateur et Rédempteur. C’est pourquoi, nous réjouissant de la Résurrection du Christ et, rendant grâce, prenant le calice du salut (cf Ps 115,4) dans lequel l’Église nous tend la vraie nourriture et la vraie boisson de l’immortalité – le Corps et le Sang du Christ – glorifions inlassablement et constamment le Seigneur par nos œuvres d’amour et de miséricorde, en fidèles disciples que nous sommes.

Bien que notre aspiration au bien et nos avancées dans l’œuvre de Dieu ressemblent parfois aux modestes petites pièces de la veuve (cf Mc 12,42), faisons toujours en sorte que notre foi et notre espérance restent fermes et inébranlables, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur (I Co 15,58).

Rendons au Sauveur ressuscité louange et gloire, embrassons-nous avec amour et partageons la joie pascale inextinguible avec tout homme que Dieu mettra sur notre route, témoignant en paroles et en actes qu’EN VÉRITÉ,

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ !

PATRIARCHE DE MOSCOU ET DE TOUTES LES RUSSIES

Pâques du Christ 2025