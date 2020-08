Message du patriarche Bartholomée sur la sauvegarde de la Création à l’occasion du nouvel an ecclésiastique

No de protocole 529 † BARTHOLOMÉEPAR LA GRÂCE DE DIEU ARCHEVÊQUE DE CONSTANTINOPLE, NOUVELLE ROME, ET PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE QUE LA GRÂCE, LA PAIX ET LA MISÉRICORDE DE NOTRE SEIGNEUR, DIEU ET SAUVEUR JÉSUS CHRIST, AUTEUR DE TOUTE LA CRÉATION, SOIENT AVEC LE PLÉRÔME DE L’ÉGLISE Frères et enfants bien-aimés dans le Seigneur, C’est une conviction commune que, de nos jours, l’environnement […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter