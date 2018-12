Mgr Épiphane (Doumenko), métropolite de Pereyaslav-Khmelnitsy (Patriarcat de Kiev) a été élu aujourd’hui primat de la nouvelle « Église orthodoxe d’Ukraine » unifiée par les participants du « concile de réunification » à Kiev. Après l’élection, Mgr Épiphane s’est adressé aux fidèles réunis devant la cathédrale Sainte-Sophie, en remerciant le président Porochenko pour ses efforts qui ont contribué à la création de l’Église orthodoxe ukrainienne unie, mais aussi Mgr Philarète qui « est père spirituel de tous les Ukrainiens », ainsi que tous les membres du « concile de réunification ». L’annonce a été faite par le ministre ukrainien de la Culture, lorsqu’au son des cloches de Sainte-Sophie de Kiev sont sortis de la cathédrale le président ukrainien Petro Porochenko, le président du Parlement Andriy Paroubiy et le représentant du Patriarcat de Constantinople, le métropolite de France Emmanuel. Le président Porochenko a annoncé la création de « l’Église orthodoxe locale autocéphale d’Ukraine » aux personnes rassemblées devant la cathédrale. Dans son discours, il a déclaré que la nouvelle Église sera« sans Poutine, sans Cyrille », mais « avec Dieu et avec l’Ukraine ». Âgé de 39 ans, le primat de la nouvelle Église, le métropolite Épiphane Doumenko a étudié à l’Académie ecclésiastique de Kiev et à la Faculté de philosophie d’Athènes, puis a reçu en 2008 les ordinations diaconale et presbytérale du « patriarche de Kiev » Philarète Denissenko. En 2009, il reçut le sacre épiscopal de la même hiérarchie qui l’éleva au rang métropolitain en 2013. Il était considéré comme le « bras droit » de Mgr Philarète.

