Mgr Gennadios (Limouris) métropolite de Sassime est décédé aujourd’hui à l’âge de 70 ans. Né à Thessalonique en 1951, il a reçu son éducation secondaire au Collège américain John F. Kennedy à Naples, Italie. A étudié dans des universités européennes et nord-américaines. Titulaire d’un doctorat d’une université américaine ainsi que des universités de Strasbourg (France) et de Tübingen (Allemagne).

Il a été vice-président de la Commission de Foi et constitution du COE de 1998 à 2006. Il fut coprésident du Dialogue théologique mixte international entre orthodoxes et luthériens, cosecrétaire et membre de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique romaine, et coprésident des comités théologiques préparatoires des orthodoxes, des méthodistes et des baptistes.

En plus de sa fonction de vice-président du Comité central du COE, le métropolite Gennadios a été membre du Présidium et du Comité central de la Conférence des Églises européennes (KEK), ainsi que des Comités exécutif et central du COE depuis 2002. De 1983 à 1993, il a travaillé au Secrétariat de Foi et constitution du COE à Genève.

Paix à son âme!