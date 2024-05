Nantes : un fragment de la Vraie Croix dans la paroisse de la Résurrection

Une personne de la paroisse de La Résurrection de Nantes a offert à sa communauté un reliquaire contenant un fragment de la Vraie Croix sur laquelle le Christ a été crucifié.

Père Emmanuel Lomüller, le recteur de la paroisse, l’a présentée au métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, qui l’a reçue avec beaucoup d’émotion.

La relique a passé la semaine sainte et fut vénérée au monastère Saint-Silouane à Saint-Mars-de-Locquenay.

Après un passage par la paroisse orthodoxe de l’Annonciation à Angers pour le samedi saint, le 5 mai, dimanche de Pâques, pour la première fois l’assemblée des fidèles de Nantes pourra vénérer ce cadeau ineffable qui vient soutenir la croissance de la paroisse.

Cette communauté orthodoxe formée de Biélorusses, Français, Géorgiens, Libanais, Russes, Serbes, Ukrainiens, forme un groupe où règnent une ambiance de sympathie, d’amitié, de tolérance et une belle joie de se retrouver ensemble.

Les reliques de la Vraie Croix sont considérées comme les reliques les plus sacrées et puissantes dans tout le christianisme. La relique de la Vraie Croix représente le triomphe ultime du Christ sur le mal et les chrétiens l’estiment comme source de protection et d’intervention divine. La relique est un lien tangible avec la puissance rédemptrice du sacrifice du Christ, rappelant sa victoire sur les enfers, son rachat de tous nos péchés jusqu’à Adam et Ève et le signe qui apparaitra dans le ciel lors de son deuxième et glorieux avènement.