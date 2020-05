« Nous espérons que nos nous reverrons bientôt aux offices » a déclaré le patriarche de Roumanie Daniel

Dans sa prédication dominicale, le patriarche Daniel a exprimé son espoir que, dans peu de temps, les fidèles pourront participer à l’office divin public. Il en a souligné les avantages, avant tout en cette période, « lorsque de nombreuses personnes souffrent d’anxiété, de grande peur », précisant que les offices de l’Église sont « une guérison de la solitude, de l’angoisse ». « En cette période, nous souffrons aussi du fait que nos fidèles bien-aimés ne peuvent participer directement, physiquement, aux offices de l’Église. Nous espérions que dans peu de temps, nous pourrons nous revoir aux offices de l’Église, bien qu’au début, ils seront célébrés à l’extérieur des lieux de culte », a dit le patriarche Daniel à l’issue de l’office qu’il a célébré en la chapelle Saint-Georges de la résidence patriarcale. Le patriarche a précisé que par la participation à l’office divin public, nous renforçons notre foi. Les offices nous apportent la paix et la joie par la présence du Christ Lui-même dans les saints Mystères et dans les offices de l’Église en général. C’est pourquoi, le psalmiste dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Le patriarche Daniel a réitéré son exhortation à la prière, le dialogue avec Dieu, qui est essentiel pour surpasser la crise sanitaire actuelle. « Dans cette période de pandémie, alors que de nombreuses personnes souffrent de solitude, d’anxiété, de grande peur, de l’insécurité pour le jour du lendemain, de la peur de la maladie, de la peur de la mort, prions le Sauveur Jésus-Christ de venir vers nous, vers notre âme afin de nous relever de la souffrance, de la solitude, de la tristesse, et de nous accorder la joie qu’Il a donnée à l’homme de la piscine de Bethesda qu’Il a guéri ». À côté de la prière, il est nécessaire d’offrir son aide à son prochain, a ajouté le patriarche. « Que le Dieu de bonté nous aide à transformer cette période de solitude et d’anxiété en période d’espérance, en période de communion plus intense avec Dieu par la prière et la communion plus intense avec nos semblables par des bonne œuvres ». Outre le soutien spirituel qu’elle a donné dans le contexte sanitaire actuel, l’Église roumaine s’est impliquée dans la limitation des effets de la pandémie par un soutien matériel. Le montant total des dons de ses diocèses, depuis le début de la crise du coronavirus jusqu’au 4 mai 2020, s’est élevé à 3.551.390 Euros.

