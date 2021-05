Nouveau site Internet de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale

L’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale vient de lancer une nouvelle version de son site Internet. Créé en respectant les dernières normes du Web 2.0, le site est désormais en trois langues : français, anglais et russe. Le contenu de l’ancienne version a été transféré mais mieux ordonné et catégorisé.

La navigation entre les pages s’effectue par le biais de menus déroulants. Les articles d’actualités récentes peuvent être consulté directement sur la page d’accueil. Il est également possible d’accéder aux archives des anciens articles de deux façons :

chronologiquement, en cliquant sur le bouton « toutes les actualités » sur la page d’accueil par catégorie en sélectionnant le menu « Vie de l’archevêché » et une catégorie (menu en cascade). Les catégories disponibles comprennent les communiqués du conseil, du secrétariat de l’archevêque et de l’administration diocésaine, les lettres et messages pastoraux, les comptes rendus de visites pastorales, les comptes rendus d’assemblées générales ou pastorales ainsi que les événements divers.

L’annuaire a également été entièrement repensé pour faciliter la recherche des membres du clergé et des paroisses.

Le contenu du site s’adapte automatiquement pour être facilement consulté sur des tablettes et téléphones mobiles (conception « responsive »). Une autre amélioration majeure concerne la gestion des langues : fini les pages ou le contenu est partiellement affiché dans cinq ou six langues à la fois sans qu’il n’y ait aucune logique. Les pages du site sont disponibles en français, en anglais et en russe via un sélecteur qui permet de changer de langue. Les articles traduits dans d’autres langues, comme l’allemand, le néerlandais, l’italien ou d’autres langues, sont consultables par le biais de ce même sélecteur de langue dont le contenu change dynamiquement selon qu’il existe ou non une traduction de l’article dans les différentes langues.

D’autres améliorations du site sont prévues à l’avenir comme par exemple la possibilité de s’abonner au site afin de recevoir automatiquement les nouveaux articles par email dès leur publication.