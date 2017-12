En relation avec le centième anniversaire du début du Concile de Moscou de 1917/1918, l’Archevêché des Eglises orthodoxes de tradition russe publie un Evangéliaire liturgique en français. C’est la traduction de Louis Segond, légèrement remaniée, et certainement la plus répandue qui a était adoptée.L’icône représentée à la 4e de couverture (ci-dessus) est une copie (peinte de mémoire) de l’icône brodée par la sainte moniale Marie Skobtsov de Paris. Il s’agit du « Tétra-évangile » qui contient le texte complet des quatre évangiles commençant par le 1er chapitre de Matthieu, et se terminant par le dernier de Jean. Chaque évangile est divisé en « péricopes » correspondant aux passages à lire tel jour de l’année, pour telle fête. Cette répartition en péricopes est faite selon la tradition byzantine, ce qui permet l’utilisation de cet évangéliaire par chaque paroisse suivant l’usage de son Eglise, qui peut comporter de légères différences, en se référant à son propre calendrier et aux tableaux inclus dans l’évangéliaire avec la liste de toutes les les péricopes. Comme ces péricopes sont destinées à une lecture liturgique et qu’elles sont souvent tirées du contexte où elles se trouvent dans le corps de l’évangile, elles sont précédées par des phrases introductives qui précisent qui parle, à qui, à quelle occasion, à quel endroit.

A la suite de l’évangile de Jean, on trouvera « les évangiles composés » lus certains jours, dont les textes sont empruntés à divers Evangélistes (par exemple pour les Douze évangiles du Jeudi-Saint). Puis se trouvent les indications des lectures pour chaque jour selon le cycle pascal et celui de l’année pour les fêtes fixes et les jours de commémorations des saints. L’évangéliaire, broché avec une couverture rigide (de 4,5 mm), comporte près de 300 pages, ses dimensions sont 350 x 250 cm, ép. 4,3 mm. Le corps de l’évangile est en trois couleurs.

Cet évangéliaire est distribué par Services Diocésains Orthodoxes (SDO) 93 rue de Crimée – 75019 Paris, téléphone : 01.42.01.79.66 ou 06.62.02.93.22 Mail : [email protected]

M. Anton GELYASOV