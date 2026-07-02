Nouvelle édition du Livret de la Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome

Une nouvelle édition, revue et augmentée, du Livret de la Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome est désormais disponible. Réalisée avec la bénédiction de Mgr Jean de Doubna, elle rend hommage au travail de toute une vie de l’archiprêtre André Fortounatto (†), qui a œuvré avec fidélité à la transmission de la tradition liturgique de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale.

Pensée pour répondre aux besoins des paroisses francophones, cette édition propose un texte liturgique commun, conforme à la tradition russe de l’Archevêché. Elle reprend la traduction française approuvée par l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, enrichie de rubriques précises destinées à faciliter la célébration de la Divine Liturgie.

Un second volume accompagne le livret. Il rassemble de nombreuses notes explicatives sur les rubriques, le typikon, les grandes fêtes et les concélébrations, ainsi que des commentaires historiques, théologiques et pastoraux. Fruit de plusieurs décennies d’expérience de l’archiprêtre André Fortounatto, cet ouvrage constitue un outil de référence pour les prêtres, les diacres, les lecteurs et les servants d’autel, tout en offrant aux fidèles une meilleure compréhension du déroulement et du sens de la Liturgie.

En complément, un livret de poche est proposé. Plus compact, il reprend l’essentiel des indications pratiques du grand format afin d’accompagner les célébrants dans leur service liturgique et les laïcs dans le suivi de l’office.

Cette publication s’inscrit dans la volonté de transmettre fidèlement un héritage liturgique précieux, tout en mettant à la disposition de tous un outil clair, pratique et durable au service de la célébration de la Divine Liturgie.

Où et comment commander

L’ensemble se compose de trois volumes inséparables, le livret de poche étant offert. Il s’adresse aussi bien aux membres du clergé qu’aux fidèles.

Prix : 20 € (frais de port en sus).

Les commandes se font par courriel, à l’adresse suivante : livret.liturgique.2026@orange.fr