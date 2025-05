Le vendredi 30 mai 2025, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée a rencontréle pape Léon XIV au Palais apostolique du Vatican.Les deux hommes d’Église ont discuté en détail de la visite officielle du pape en Turquie qui aura lieu dans le courant de cette année, ainsi que d’autres questions ecclésiastiques d’actualité.L’atmosphère de cette deuxième rencontre entre le pape et le patriarche fut encore une fois très amicale et chaleureuse, et

