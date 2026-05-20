L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 17 mai, avait pour titre : « Henri-Irénée Marrou et Jean Meyendorff, une pensée partagée ». Présentation : « Entretien avec Philippe Blaudeau sur la relation entre la pensée d’Henri-Irénée Marrou (1904-1977), spécialiste de l’Antiquité tardive et du christianisme ancien, et celle du Père Jean Meyendorff (1926-1992), un des plus grands théologiens orthodoxes du vingtième siècle. Présentation de la vie et surtout de l’œuvre d’Henri-Irénée Marrou et de Jean Meyendorff, l’un catholique romain, l’autre orthodoxe, qui ont tous les deux marqué l’histoire et la théologie chrétienne au vingtième siècle ; l’intérêt de ces deux chercheurs pour la patristique constitue le point commun entre leurs pensées respectives ; le contact de Marrou avec un autre auteur orthodoxe, Olivier Clément

Invité : Philippe Blaudeau, professeur d’Histoire romaine à l’Université d’Angers, auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire du christianisme ancien et l’histoire des traditions et héritages patristiques

A lire : Philippe Blaudeau, « Une pensée partagée : une remarque sur la rencontre entre les réflexions d’Henri-Irénée Marrou et de Jean Meyendorff (1926-1992) », à paraître dans les Cahiers Marrou. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

