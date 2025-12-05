« Orthodoxie » (France-Culture) : « Kandinsky et la mystique orthodoxe (I) »

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Kandinsky et la mystique orthodoxe (I) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 30 novembre avait pour thème : « Kandinsky et la mystique orthodoxe » et pour invité Philippe Sers. Présentation : « Première de deux émissions à l’occasion de la parution aux éditions Première partie d’un ouvrage réunissant deux textes de Kandinsky, « Du spirituel dans l’art » et « Du matériel dans l’art », présentés par Philippe Sers, philosophe, critique d’art et grand connaisseur de l’œuvre de Kandinsky. Biographie de Kandinsky ; ses liens avec la religion ; le choix des deux textes et leur histoire ; le livre (idée, organisation, images commentées) ; la notion de l’abstraction chez Kandinsky et le rapport au sacré (l’abstraction est une figuration supérieure) / Du profane vers le sacré ; le passage de l’apparence au sens. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

